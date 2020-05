Zeichen auf baldigen PS5-Reveal verdichten sich - Sony updatet PS Blog

Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Sony im Laufe der Woche endlich die Katze aus dem Sack lässt und das Aussehen der PlayStation 5 enthüllt. Nicht nur etliche Gerüchte sprechen von einem baldigen Reveal – jetzt streut auch Sony selbst einen Hinweis darauf, dass wir die Konsole bald zu Gesicht bekommen und mehr Infos erfahren.

Warum Sony jetzt selbst auf einen baldigen PlayStation 5-Reveal deuten könnte

Was ist neu? Sony hat die Website des offiziellen PlayStation-Blogs mit einer PS5-Kategorie versehen. In der Taskleiste finden wir jetzt nicht nur die Unterseiten für PS4, PS VR, PS Store und PS Plus, sondern eben auch für Sonys kommende Next-Gen-Konsole.

Warum ist das interessant? Auf der Unterseite finden wir aktuell noch alle vergangenen News-Beiträge des PlayStation Blogs zum Thema PS5. Das Website-Update legt aber nahe, dass demnächst dort noch weitere Artikel veröffentlicht werden könnten – eben zu jenem PS5-Reveal-Event, das Gerüchten zufolge in der nächsten Woche stattfinden soll.

Natürlich können wir hier nur spekulieren. Aber ein Update der Website könnte schlicht bedeuten, dass sich Sony bereits auf einen kommenden großen Info-Beat vorbereitet und alle Neuigkeiten eines möglichen Reveal-Events gleich an Ort und Stelle versammeln möchte.

Wann soll der PS5-Reveal angeblich stattfinden?

Das magische Datum, das Insider wie Jeff Grubb oder Tom Philips in die Welt posaunen, ist Mittwoch, der 3. Juni 2020.

Laut Bloomberg-Reporter Takashi Mochizuki sollte Sony die PS5 ohnehin bald enthüllen, um Leaks zu vermeiden:

Release: Die PlayStation 5 soll Ende 2020 auf den Markt kommen, hat aber noch keinen konkreten Release-Termin.

Einen Preis kennen wir ebenfalls noch nicht. Aber diese beiden Infos könnte Sony im Zuge des gemunkelten Reveal-Events enthüllen. Wobei das natürlich nur Spekulation ist. Warten wir's ab.