PS5-Design: Das ist der bislang wohl edelste Fan-Entwurf

Einige Hardware-Specs und Spiele für die PS5 sind bereits bekannt, wie die Konsole aber aussehen wird, das bleibt weiterhin ein Geheimnis. Und so lange wir nichts offizielles wissen, versorgen uns Fans mit mal gelungenen und mal nicht so gelungenen Entwürfen der kommenden Next Gen-Konsole.

Fan begeistert mit seinem inoffiziellen PS5-Konzept

Auf Reddit ist jetzt ein neues Konzept aufgetaucht, das definitiv zu den besseren gehört und in der Community jede Menge Lob einstreicht. Die unteren Bilder stammen vom User point_cache, der sich bei seinen Entwürfen nicht am mutmaßlichen PS5-Devkit, sondern eher am schlichten Look der PS4 Slim orientiert.

Bedenkt aber das es sich dabei nicht um offizielle Designs von Sony handelt!

Was sagt die Community? Die zeigt sich größtenteils begeistert vom Fan-Entwurf. "Endlich hat mal jemand mit Geschmack ein Design-Entwurf erstellt", schreibt beispielsweise ShervinXV. "Sieht viel besser aus als das auf dem Devkit basierende Modell in der merkwürdigen V-Form", meint Lewis-m93.

Letzterer spielt auf das Mockup der Techseite Let's Go Digital an, das auf dem mutmaßlichen Devkit der Konsole basiert und im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde. Die V-Form des Gehäuses stieß bei vielen Mitgliedern der GamePro-Community damals nicht gerade auf Begeisterung.

Weitere Design-Konzepte der PS5

Einige der bisher veröffentlichen Design-Konzepte der PS5 führen wir euch hier noch einmal zum Vergleich auf.

Das Mockup von Let's Go Digital:

Ein weiteres Fan-Design von CrimsonNocturne:

Das 3D-Modell des Turn On-Magazins von Saturn:

Ein Design-Konzept von Youtuber Signature Dumary aus dem Jahr 2018:

Wann könnte Sony das PS5-Design enthüllen?

Nachdem Microsoft im Zuge der Game Awards 2019 im Dezember aber bereits die Xbox Series X enthüllt hat, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern bis Sony nachzieht und das Design der PS5 der Öffentlichkeit preisgibt.

Einen offiziellen Termin hierfür gibt es aber noch nicht. Neuesten Gerüchten zufolge enthüllt Sony die PS5 im Februar und lässt dafür erneut die E3 ausfallen.

Was wir offiziell über die PS5 wissen

Einige Hardware-Specs, Features sowie einige kommende PS5-Spiele stehen bereits fest: