Nur noch für kurze Zeit: Holt euch kostenlos 6 Monate Apple TV+, wenn ihr eine PS5 habt

Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das ist vielleicht ein wenig übertrieben, wenn wir über Unterhaltungsmedien sprechen, doch Sony und Apple tun sich zusammen und das bringt euch einen tollen Vorteil: Sechs Monate Apple TV Plus gratis.

Die einzige Voraussetzung: Ihr müsst eine PS5 besitzen, von denen es leider noch immer relativ wenige Geräte auf dem Markt gibt. Wer eine der Konsolen ergattern konnte, wird für das Glück jetzt auch noch belohnt. Nennt ihr eine PS4 euer Eigen, erhaltet ihr immerhin noch drei Monate kostenlos (via Apple).

Wie lange gilt das Angebot? Bis zum 22. Juli 2022

So bekommt ihr mit einer PS5 ein halbes Jahr kostenlos Apple TV+

Darum geht es: Irgendwie erinnert Sonys neue Design-Philosphie, die mit der PlayStation 5 eingeläutet wurde, ja auch ein wenig an die Produkte von Apple: Viel Weiß und ein Hauch von Extravaganz. Da passt es ganz gut, dass ihr Apples Streaming-Dienst mit einer PS5 jetzt für ein halbes Jahr kostenlos geschenkt bekommt.

So geht ihr vor: Um den Service nutzen zu können, müsst ihr euch lediglich auf der PS5 oder PS4 die Apple TV-App herunterladen und starten. Natürlich benötigt ihr ein Konto beim PlayStation Network und eine Apple ID, um das Abo zu starten. Wenn ihr eine habt, dann gebt sie ein, ansonsten könnt ihr euch direkt ein Profil erstellen, und schon geht es los.

Diese Shows bietet euch Apple TV Plus: Apple TV Plus unterbietet den Preis der meisten anderen Streaming-Abos. Entsprechend beinhaltet der Service nicht ganz so viele teure Eigenproduktionen wie zum Beispiel Netflix, kann jedoch mit einigen hochwertigen Shows punkten. Ein Beispiel ist die Comedy-Serie Ted Lasso, die am 23. Juli in die zweite Staffel startet. Hier eine kleine Auswahl an Highlights:

Ted Lasso

The Morning Show

See – Reich der Blinden

Foundation

Afterparty

So viel kostet Apple TV Plus regulär: Wenn euer Probeabo abläuft, stellt euch Apple 4,99 Euro im Monat in Rechnung – also kündigt rechtzeitig, wenn ihr den Service nicht länger nutzen wollt. Ansonsten verlängert sich die Mitgliedschaft jeden Monat automatisch.