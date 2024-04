PS5 + PS4: Geniale PS Plus-Funktion lässt euch Couch-Koop-Spiele online zusammen zocken und mehr

Mit Share Play könnt ihr eine Vielzahl von Splitscreen- und Couch-Koop-Spielen online zocken.

Ihr kennt es wahrscheinlich: Ihr entdeckt ein Koop-Spiel und möchtet es mit euren Herzensmenschen zocken, aber sie sitzen gerade nicht neben euch und haben es nicht gekauft. Oder ihr kommt mal bei einem PlayStation-Titel nicht weiter und würdet am liebsten die Genre-Experten aus eurem Freundeskreis ans Pad lassen.

Besitzt ihr PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium und habt eine flotte Internetverbindung, dann geht das tatsächlich mit nur ein paar Knopfdrücken. Das Stichwort lautet 'Share Play'.

Gemeinsam Couch-Koop-Spiele online zocken, ohne, dass ihr doppelt kauft

Einige wenige auf Koop getrimmte Spiele wie It Takes Two oder Operation: Tango kommen mit einem Freundes-Pass daher. Die meisten Titel wie Overcooked 2, EA FC 24 und Baldur's Gate 3 setzen jedoch voraus, dass eure Mitspieler*innen ebenfalls das Spiel besitzen, sofern sie nicht auf einer Couch sitzen.

Es geht aber auch anders! Über die praktische Party-Funktion Share Play könnt ihr ein virtuelles Gast-Profil samt Gamepad erstellen und per Stream zu zweit zocken. Sogar der Download fällt bei euren Liebsten flach.

Und so startet ihr Share Play auf der PS5:

startet ein Spiel eurer Wahl und öffnet eine Party

ladet die gewünschte Person in die Party ein

wählt in der Party das Icon mit den zwei Controllern, das für 'Share Play' steht

Share Play ist das dritte Icon, genau in der Mitte.

es erscheint eine kurze Anleitung, die euch den Unterschied zwischen Screen-Sharing und Share Play erklärt

um im Koop zu zocken, geht ihr auf Mit dem Besucher spielen

In der Übersicht könnt ihr zwischen den zwei verschiedenen Optionen für Share Play wählen.

nach einer kurzen Ladesequenz erhält die mitspielende Person eine Meldung, dass sie der Share Play-Sitzung beigetreten ist

ihr könnt jetzt gemeinsam das Spiel zocken

Auf der PS4 ist die Vorgehensweise quasi deckungsgleich, die Menüpunkte stimmen exakt überein. Lediglich ein kurzer Verbindungstest wird auf der Last Gen-Konsole beim ersten Mal durchgeführt.

Auf der PS4 versteckt sich Share Play in der Party-Übersicht.

Wichtige Voraussetzungen für Share Play

Um gemeinsam zu spielen, benötigen alle Mitspieler*innen ein PlayStation Plus-Abo. Als Gastgeber solltet ihr außerdem eure PS5 oder PS4 per LAN-Kabel angeschlossen haben oder in einem Haushalt mit starker WLAN-Verbindung zocken.

Seitens Sony wird zudem eine leistungsfähige Internetverbindung empfohlen.

Eine Upload-Geschwindigkeit von 5 Mbit pro Sekunde sollte es in etwa sein, ansonsten kann es zu starken Lags und Verbindungsabbrüchen kommen. Den Datendurchsatz eurer Internet-Leitung könnt ihr zum Beispiel auf Speedtest.net oder WieIstMeineIP messen.

Generationsübergreifende Kompatibilität: Verbindet ihr euch auf einer PS4 zu einem PS5-Spiel, könnt ihr problemlos mitzocken. Share Play: PS4-Spieler mit PS5-Freunden können jetzt auch PS5-Spiele zocken von Jasmin Beverungen

Euren Liebsten aus der Patsche helfen oder geholfen werden

Ihr könnt nicht nur gleichzeitig per Share Play spielen, sondern auch in Singleplayer-Titeln die Kontrolle übernehmen beziehungsweise abgeben. Zum Beispiel, wenn ihr es mal mit einem schweren Boss in Elden Ring zu tun bekommt und ihr die Souls-Götter eurer Freundesliste beschwören wollt.

Dann könnt ihr die Alternativoption Besucher spielt unter deinem Namen wählen. Ihr baut mit der Funktion eine Verbindung ähnlich zu Remote Play auf, gebt damit also auch euren Controller vollständig ab.

Beitretende Spieler*innen benötigen zudem kein eigenes PS Plus! Lediglich der Gastgeber der Session muss ein Plus-Abonnement für das Übergabe-Feature besitzen.

Es gibt viele Remote Play-Funktionen auf der PS5

Streaming-Features werden kontinuierlich von Sony ausgebaut. Share Play gibt es jetzt schon ein ganzes Weilchen, genau wie Remote Play. Hinzu kommen noch Cloud-Streaming (mittlerweile sogar in 4K) und auch einen Remote Play-Handheld hat der PlayStation-Gigant auf den Markt gebracht:

PlayStation Portal im Test: Nach 4 Stunden ist der Spaß vorbei von Eleen Reinke

Damit steht PlayStation aktuell ziemlich gut da und kann demnächst andere Bereiche in Angriff nehmen. Zum Beispiel die Leistungsfähigkeit der PS5-Hardware, die schon bald ein Pro-Upgrade erhalten könnte. Quasi pünktlich zum Release von GTA 6 im nächsten Jahr.

Habt ihr in der Vergangenheit Share Play genutzt? Kanntet ihr die Funktion bereits?