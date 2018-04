PS5 - Release angeblich 2020 & Spiele nicht mit PS4 kompatibel

Die PS5 hält die Welt in Atem. Dass die Konsole kommt, hat Sony bereits bestätigt. Wie das Gerät dann heißt, was es kann und vor allem, wann es erscheint, das sind die spannenden Fragen. Jetzt gibt es einen weiteren Bericht, in dem es erneut heißt, dass die PS5 definitiv kommt. Das soll allerdings nicht 2019 passieren (oder gar 2018), sondern noch eine ganze Weile dauern. Außerdem sollen PS5-Titel nicht mehr auf der PS4 funktionieren.

Die PS5 kommt, aber wohl erst 2020

Kotaku berichtet von zwei anonymen Entwicklern, die bereits Näheres zur PS5 wissen wollen. Ihnen zufolge erscheint das kürzlich verbreitete Gerücht eines Konsolen-Launchs in 2018 extrem unwahrscheinlich. Allerdings gibt eine der Quellen gleichzeitig zu Bedenken, dass sich Pläne ändern können:

"Bei einem mehrjährigen Projekt kann eine Menge passieren, das die Pläne nach hinten oder nach vorn verschiebt. Sony hat wahrscheinlich jedes mögliche Datum in Betracht gezogen. Es dreht sich alles darum, was sie für den besten Sweet Spot in Sachen Hardware halten."

Damit stoßen die Aussagen in dasselbe Horn wie Analyst Michael Pachter, der einen Launch der PS5 für 2020 prognostiziert.

Wenn es schon erste DevKits gibt, sind sie gut versteckt

Weiterhin erklärt Kotaku mit Bezug auf unterschiedliche Entwickler, wieso es so unwahrscheinlich ist, dass die PS5 noch dieses Jahr erscheint. Die Konsole müsste bereits in der Massenproduktion sein und die Entwickler würden wahrscheinlich schon seit ungefähr einem Jahr mit der Hardware arbeiten. Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, dass erste Hardware-Zusammenstellungen in Form von PCs schon 18 bis 24 Monate vor Launch an die Entwickler verteilt werden.

PS5-Gerücht deutet auf 8 Kern-CPU hin:

DevKits angeblich schon verteilt

Die würden der PS5 zumindest technisch ähneln, äußerlich aber nicht wie eine Konsole aussehen. Sollten derartige, extrem frühe DevKit-Versionen wirklich bereits bei einigen Entwicklern sein, halten die sie wahrscheinlich aber noch unter Verschluss. Sony hat in der Vergangenheit offenbar bereits von Entwicklern verlangt, DevKits geheim zu halten und in Räumen wegzuschließen, zu denen nur einige wenige Mitarbeiter Zugang haben. Sollte die PS5 tatsächlich Ende 2019 erscheinen, könnte das schon der Fall sein.

PS5-Spiele sollen nicht mehr auf der PS4 laufen

Offenbar erwartet uns mit der PS5 ein großer Schritt nach vorn, was die Technik angeht: Die Spiele für Sonys neue Konsole sollen auf der PS4 nicht mehr funktionieren.

PS4 & Nintendo Switch:

Indie-Spiele sind auf der Switch doppelt so erfolgreich, sagt Entwickler

Bei alledem handelt es sich nach wie vor nur um unbestätigte Gerüchte, ihr solltet sie also mit Vorsicht genießen.

Was haltet ihr von dem Bericht? Was glaubt ihr, wann die PS5 kommt?