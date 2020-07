PS5: Sony will Preis & Release-Termin angeblich schon bald verraten

Während des PS5-Reveal-Events am 11. Juni hat Sony endlich das Design der Next Gen-Konsole enthüllt, zum Preis und Release-Termin äußerte sich das Unternehmen aber nicht. Schenken wir aber einem Insider Glauben, dann könnte Sony schon in weniger als zwei Wochen das Schweigen brechen.

PS5-Release, -Preis & -Vorbestellung - Angeblicher Termin der Bekanntgabe

13. Juli 2020

Wer behauptet das? Die angebliche Info stammt von Roberto Serrano. Der Insider und Journalist machte bereits Anfang Juni auf sich aufmerksam, indem er das Datum des PS5-Reveal-Events (11. Juni 2020) noch vor der offiziellen Bekanntgabe durch Sony auf Twitter herausposaunte.

Woher seine Info stammte, hat Serrano damals nicht verraten. Dass er diesmal wieder richtig liegt, ist nicht unwahrscheinlich. Allerdings ist seine treffende Aussage aus der Vergangenheit keine Garantie dafür.

Was soll bekanntgegeben werden? In einem kurzen Tweet behauptet Serrano, dass Sony am 13. Juli 2020 nicht nur den PS5-Preis, sondern auch den Erscheinungstermin der Konsole und den Start der Pre-Order-Phase bekanntgeben soll. Mehr Infos gibt er nicht bekannt.

Serranos Tweet ist interessanterweise lediglich als Antwort auf einen Thread des bekannten Journalisten Jeff Grubb verpackt, womöglich einfach nur, um mehr Reichweite damit zu gewinnen. Grubb machte im Vorfeld ebenfalls richtige Angaben zum PS5-Reveal-Event von Sony und etablierte sich in den letzten Monaten als verlässliche Quelle. Grubb postete vor Kurzem eine Liste mit feststehenden und gemunkelten Gaming-Events, der 13. Juli wird hier aber nicht aufgeführt. Laut Serrano passiere da aber eben etwas.

Unklar ist, ob Sony den Preis, den Release-Termin und den Beginn der Vorbestellerphase erneut im Rahmen eines Livestream-Events verkünden wird oder vielleicht eher in Form eines Blogposts.

Das sind die offiziellen Infos zum Preis und Release der PlayStation 5

Bislang gibt Sony lediglich bekannt, dass die PS5 Ende 2020 erscheinen soll.

Auch in Sachen Kostenfaktor hüllen sich die PlayStation-Macher in Schweigen. Laut Hiroki Totoki, Chief Financial Officer bei Sony, wolle das Unternehmen mit der Bekanntgabe des PS5-Preises abwarten, bis Microsoft verrät, wie viel die Xbox Series X kosten wird. Letzteres ist bislang allerdings noch nicht geschehen und es bleibt abzuwarten, ob Sony vielleicht nicht doch den ersten Schritt wagt.

Das nächste große Xbox-Event soll Gerüchten zufolge erst in der dritten Juli-Woche stattfinden, dort soll es laut Microsoft in erster Linie aber um First Party-Spiele gehen. Ob im Rahmen dieses Events der Xbox Series X-Preis sowie das Erscheinungsdatum enthüllt wird, ist unklar.

Hier sind alle offiziellen Infos zur PS5 in der großen GamePro-Übersicht.

Was meint ihr, wird die PS5 kosten?