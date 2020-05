Sony muss PS5 jetzt zeigen, um Leaks zu vermeiden, sagt Insider

Aktuell deutet alles darauf, dass Sony in der nächsten Woche endlich die PS5 enthüllen und vielleicht sogar Launch-Titel sowie Next-Gen-Gameplay zeigen wird. Das magische Datum, das Insider wie Jeff Grubb oder Tom Philips in die Welt posaunen, ist Mittwoch, der 3. Juni. Viel länger kann sich Sony aber ohnehin nicht Zeit lassen, sagt Bloomberg-Reporter Takashi Mochizuki.

Der neue Kollege von Ex-Kotaku-Reporter Jason Schreier, verwies auf Twitter auf einen seiner Artikel aus dem April. Damals berichtete Mochizuki in Berufung auf anonyme Quellen unter anderem, dass die Massenproduktion der PlayStation 5 im Sommer anlaufen wird.

I expect official reveal of PS5 design is near anyway because, as I wrote in this article, mass production is starting and that means leak risk of console/console image. Given SIE trying to stay ahead of curve, reveal shouldn't be too far away. https://t.co/YTRh6klZqt