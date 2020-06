PS5: Reveal-Event soll "bald" neuen Termin bekommen

Heute, also am 4. Juni 2020 wollte Sony im Rahmen eines PS5-Reveals eigentlich endlich neue Infos zur kommenden PlayStation enthüllen. Das Unternehmen sagte das PS5-Event jedoch kurzfristig ab, um sich gegenüber der Lage in den USA solidarisch zu zeigen. Jetzt kündigte Sony auf YouTube an, dass es "bald" einen neuen Termin für das Event geben soll.

Die Fans warten weiterhin gespannt auf neue Infos zur kommenden PlayStation 5. Nachdem das geplante PS5-Event vorerst abgesagt wurde, hat Sony die Beschreibung des Videos aktualisiert, das das PS5-Event eigentlich für den 4. Juni beworben hat. In der aktualisierten Beschreibung heißt es nun:

"Update: Diese Veranstaltung wurde verschoben. Wir werden uns bald mit einem neuen Termin melden."

Der etwa einstündige Stream soll demnach bald einen neuen Termin bekommen. "Bald" könnte natürlich alles bedeuten, aber damit zeigt Sony immerhin, dass an einer Lösung gearbeitet wird, beziehungsweise intern bereits ein Termin feststehen könnte.

Auch wenn es die aktuellen Zustände durch die Proteste und Pandemie nicht einfach machen, muss das Unternehmen den Fans neue Inhalte präsentieren. Schließlich ist der Launch der PlayStation 5 für Ende dieses Jahres geplant.

Warum genau wurde das PS5-Event verschoben? Nachdem in Minneapolis der schwarze US-Amerikaner George Floyd von mehreren Polizisten getötet wurde, demonstrieren weltweit Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Die Black Lives Matter-Bewegung beeinflusst damit auch die Gaming-Branche. Sony verzichtete daher, im Rahmen eines Events die PlayStation 5 zu feiern.

Wie sieht es bei euch aus? Wartet ihr schon sehnsüchtig auf das PS5-Event und neue Infos zur Konsole?