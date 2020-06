PS5-Reveal - Das waren unsere Spiele-Highlights aus dem Livestream

Die Enthüllung der PlayStation 5 hat uns nicht nur endlich das Design der Konsole offenbart, es gab auch jede Menge PS5-Spiele zu bestaunen. Mit etwas Abstand zum Livestream wollen wir euch jetzt verraten, was unsere Highlights des Abends waren und auf welche Titel wir uns schon jetzt freuen.

Viel Spaß!

Basti ist mit Spider-Man: Miles Morales zum Launch gut versorgt

Ich hab erst letztes Wochenende die Spider-Man-DLCs durchgespielt und wieder gemerkt, wie gut mir das Spiel doch gefällt. Deshalb hab ich auch während der Ankündigung unkontrolliert aus Freude vor mich her gebrüllt.



Umso mehr hab ich mich dann gefreut, als die ersten Sequenzen mit Miles kamen. Er hat andere Fähigkeiten und einen anderen Stil als Peter, was auch direkt im Trailer deutlich gemacht wird. Zudem ist die Ästhetik des Spiels gepaart mit dem Song im Video perfekt auf den Charakter zugeschnitten, wie man ihn bereits aus dem Animationsfilm Spider-Man: A New Universe kennt.

Im Endeffekt ist es mir egal, ob es nun ein Standalone oder nur eine kleine Erweiterung im PS5-Port ist. Hauptsache ich kann noch mehr Abenteuer im Spider-Man-New York auf meiner Konsole erleben. Und Miles Morales ist sowieso ein cooler Charakter.

Hannes liebt Housemarque & jetzt auch Returnal

Zwischendurch sah es für die Finnen von Housemarque wirklich nicht gut aus. Ihr tollen Arcade-Shooter wie Resogun und Nex Machina waren durch die Bank großartig, doch finanziell schien sich das nicht zu rentieren und plötzlich hieß es sogar, man wolle mit Stormdivers ein Battle Royale-Projekt angehen, um sich über Wasser halten zu können.



Gott sei Dank wurde mit Sony aber ein williger Partner gefunden, der das finanzielle Risiko trägt, die Arcade-Experten an einem AAA-Projekt arbeiten zu lassen. Returnal sieht hervorragend aus, hat sogar eine spannende Story im Gepäck und spielt sich hoffentlich genauso gut wie alles, was von Housemarque kommt. Ganz klar mein Highlight des Abends.

Max freut sich am meisten über das einzige alte Spiel

Schon klar, bei all den Neuankündigungen und Reveals des Abends ist es schon ein bisschen komisch, ausgerechnet das Remake als Highlight herauszupicken. Aber es ist eben Demon's Souls. Was soll ich sagen?



Als großer From Software-Fan habe ich das Original inhaltlich geliebt, aber seien wir ehrlich, die PS3-Version ist technisch leider nicht das Gelbe vom Ei. Die Screenshots und kurzen Videoschnipsel lassen mich hoffen, dass die mit Abstand größte Schwäche des Spiels auf der PS5 dank stabiler Bildrate damit aus der Welt geschafft ist. Bluepoint hat außerdem schon mit Shadow of the Colossus unter Beweis gestellt, dass sie wissen, was sie tun.



Und bei all den Emotionen und Erinnerungen, die ich an alles knüpfe was From Software seit Demon's Souls geschaffen hat, können eben auch Titel wie Horizon 2 für mich nicht mithalten. Das wird bestimmt auch nett, aber … ach naja. Ich glaube ich habe genug gesagt.

Raes Science-Fiction-Herz schlägt höher

Ich sage gerne, dass Horizon Zero Dawn mich ein bisschen ruiniert hat. Der Grund ist, dass ich seit HZD kein Spiel mehr gespielt habe, in das ich mich so verliebt habe wie in Aloys Abenteuer. Oder eher ihre Welt. Denn während ich seither viele andere Open Worlds erkundet habe, konnte mich keine so in ihren Bann ziehen wie die farbenfrohe, lebendige Postapokalypse von Horizon.

Und seither warte ich auf eine Fortsetzung. Und die werde ich jetzt bekommen! Endlich! Klar, einen Release-Termin gibt es noch nicht und Horizon: Forbidden West könnte sowohl ein Launch-Titel Ende des Jahres sein als auch ein Spiel, das erst 2025 erscheint. Aber es existiert und und sieht - basierend auf dem gezeigten Trailer - fantastisch aus. Damit meine ich nicht nur die Grafik, sondern vor allem auch die Abwechslung, die uns HFW offenbar bieten möchte. Ich meine, wir können tauchen und Unterwasserlandschaften erkunden! Und dabei von Robo-Krokodilen gefressen werden! Ok, das macht vielleicht weniger Spaß, aber ich freu mich trotzdem.

Worüber ich mich übrigens auch sehr freue, ist Stray. Das neue Spiel von BlueTwelve schickt uns ebenfalls in eine Science-Fiction-Welt, in der Roboter herrschen (?), allerdings spielen wir hier keine mutige Kriegerin, sondern eine Katze! Mein Science-Fiction-Herz ist gerade sehr glücklich.

Tobi hat bei Kena: Bridge of the Spirits Nostalgie-Flashbacks bekommen

Natürlich haben mir auf dem PS5-Event einige der großen "No-Brainer" sehr gut gefallen. Gran Turismo 7 zum Beispiel oder auch Horizon 2: Forbidden West. Meine größte Überraschung war allerdings Kena: Bridge of Spirits. Und abseits der knuffigen Wesen darin überkam mich bei dem Trailer tatsächlich eine heftige Nostalgiewelle.



Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass das auch ein Spiel aus den guten alten Rare-Tagen sein könnte. Der Look, der Hauptcharakter, die Wesen: das alles hat mich irgendwie an die Zeiten erinnert, in denen Rare noch einen Hit nach dem anderen produzierte. Und ganz konkret sieht das für mich aus wie ein etwas erwachsenes Kameo: Elements of Power. Klar mit etwas anderem Spielprinzip - das wiederum an Pikmin angelehnt ist - aber nichtsdestotrotz versprüht Kena meiner Meinung nach ganz heftige Kameo-Vibes.

Sollte das Spiel auch nur ansatzweise so gut werden wie der Titel, an den es mich erinnert, dann steht für mich ein weiterer Pflichtkauf für die PS5 bereits fest.

Dennis freut sich wie ein Keks über Demon's Souls

Ich würde euch ja gerne mit meinem Beitrag ein wenig Abwechslung bieten. Schließlich hat Max bereits über das Remake zu Demon's Souls geschrieben. Allerdings wäre jedes andere Spiel als mein persönliches Highlight aus dem PS5-Event zu nehmen eine bequeme und unfassbar unglaubwürdige Lüge. Der geistige Dark Souls-Vorgänger zählt zu meinen Top 3 der liebsten Spiele aller Zeiten. Ohne Demon's Souls wäre ich vor gut zehn Jahren wahrscheinlich nicht mal auf die Idee gekommen, beruflich über das Thema Gaming zu schreiben.

Dementsprechend war die Freude und die Erleichterung über die Ankündigung der Neuauflage enorm. Endlich keine Leaks und Gerüchte mehr zum Thema. Bereits beim ersten Bild des tollen Trailers und den vertrauten Tönen wusste ich, besser wird's heute Nacht nicht mehr - und die Messlatte lag nach Gran Turismo 7, Ratchet & Clank und und und bereits verdammt hoch.

Wie geil (sorry) sah das alles bitte aus!? Ok, es war erstmal nur ein Render-Trailer, aber auch die ersten Ingame-Bilder schauen einfach fantastisch aus. Und mit Bluepoint hätte ich mir kaum ein besseres Studio für diesen Job vorstellen können. Jetzt müssen sie mir nur noch sagen, wann's losgeht. Das Remake zum Launch, das wäre doch was.

Jetzt seid ihr dran! Was waren eure Highlights? Welches PS5-Spiel hat euch positiv überrascht?