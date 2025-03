PS5-Rollenspielhit im Angebot: Malerisches Fantasy-Abenteuer mit 87 Punkten auf Metacritic jetzt für nur 17,99€ abstauben!

Malerische Landschaften sind bei weitem nicht alles, was dieses PS5-Rollenspiel zu bieten hat.

Gerade könnt ihr eine echte Rollenspielperle für PS5, die noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, günstig im Sonderangebot abstauben. Das epische und aufwendig inszenierte JRPG, dessen internationaler Wertungsschnitt laut Metacritic bei stolzen 87 Punkten steht, bekommt ihr bei MediaMarkt aktuell für nur 17,99€ (Release-Preis: 69,99€). Diesen Preis ist das Fantasy-Abenteuer, das circa 50 bis 60 Stunden Spielzeit bietet, auf jeden Fall wert:

Klassisches Rollenspiel-Abenteuer mit modernen Kämpfen und toller Inszenierung

Tales of Arise - Test-Video zum Rollenspiel-Hit

Die Rede ist hier von Tales of Arise. Der jüngste Teil der bereits seit 1998 laufenden Tales-Reihe hat auch uns in unserem GamePro-Test überzeugt und respektable 85 Punkte bekommen. Die Vorgänger braucht ihr übrigens nicht zu kennen, denn Tales of Arise erzählt seine ganz eigene und völlig neue Geschichte.

Die Story dreht sich um die beiden Zwillingswelten Rena und Dahna: Durch ihre überlegenen magischen und technologischen Fähigkeiten haben die Einwohner Renas die Bevölkerung des eigentlich viel größeren Dahna versklavt. Jahrhunderte später schließen wir uns einer Widerstandsgruppe an und machen uns daran, unsere Welt zurückzuerobern. Dabei kämpfen wir uns durch fünf verschiedene Gebiete, die mit den Elementen Feuer, Wasser, Wind, Erde und Eis verbunden sind.

Die Spielwelt fesselt nicht nur durch ihre Vielseitigkeit, sondern auch durch ihre ungewöhnliche Verknüpfung von Fantasy- und Science-Fiction-Elementen. Das wahre Highlight von Tales of Arise sind aber die Kämpfe. Zwar kämpfen wir wie in einem klassischen JRPG im Final-Fantasy-Stil stets in der Gruppe, wobei zu Beginn eines Gefechts in eine Kampfarena gewechselt wird. Dennoch finden die Kämpfe in Echtzeit statt.

In Tales of Arise kämpft ihr stets in der Gruppe, wobei ihr blitzschnell zwischen den Charakteren wechseln könnt.

Wir steuern dabei eine Figur aus der Third-Person-Perspektive und können jederzeit zwischen den Charakteren unserer Gruppe wechseln, um von ihren verschiedenen Spezialfähigkeiten Gebrauch zu machen. Diejenigen, die wir gerade nicht steuern, kämpfen selbstständig auf Basis der von uns vorgenommenen Taktik-Einstellungen. Auch sonst gibt es für uns in Dhana viel zu tun. So können wir uns beispielsweise um unseren Bauernhof kümmern oder Nebentätigkeiten wie Angeln nachgehen.

Daneben punkten Tales of Arise nicht zuletzt bei der Inszenierung. Das gilt nicht nur für die mit reichlich Effekten ausgestatteten Kämpfe und für die malerischen Landschaften, sondern auch und vor allem für die hervorragenden Zwischensequenzen und den pompösen Orchester-Soundtrack. Alles in allem bekommt ihr hier also ein rundum gelungenes Fantasy-Abenteuer, das euch lange fesseln wird.