Für den PS5-Kauf vor Weihnachten gibt es eine gute Nachricht, aber auch Bedenken

Soll es dieses Jahr zu Weihnachten eine PlayStation 5 sein? Entweder für euch selbst oder als Geschenk? Auch noch zwei Jahre nach dem Release der PS5 haben es nicht alle Interessierten geschafft, eine der begehrten Heimkonsolen zu ergattern. Eine Mitschuld daran tragen die vielen Scalper, die seit dem Launch vermehrt Konsolen abfangen, um sie dann zu einem teureren Preis weiterzuverkaufen.

Aktuell sieht es aber zumindest so aus, als ob es im Weihnachtsgeschäft 2022 bessere Chancen gibt, um an eine PS5-Konsole zu kommen. Dafür sorgen nicht nur Sony mit einer erhöhten PS5-Produktion, sondern auch, dass das Interesse der Scalper gerade nachzulassen scheint.

Was sind Scalper? Scalper nutzen Bots, um begehrte Produkte zu kaufen, sobald sie von Online-Seiten zum Verkauf freigegeben werden. Durch einen Such-Algorithmus finden sie die Produkte schneller als jeder Mensch und schnappen deshalb innerhalb von wenigen Augenblicken hohe Stückzahlen der Produkte weg.

Andere Produkte aktuell stärker im Fokus der Scalper

Was ist der Grund? So wie es scheint, fangen die Scalper seit einigen Monaten immer weniger PS5-Konsolen ab und konzentrieren sich vielmehr auf Schuhe und Trading Cards. Netacea zeigt mit ihren Statistiken an, dass die PS5-Konsole nicht mehr in den Top 3 der Produkte vorkommt, die Scalper im Visier haben.

So landet die PS5 mittlerweile nur noch auf dem vierten Platz. In den Top 5 der am meisten abgefangenen Produkte im Zeitraum von Juli bis September 2022 finden sich folgende Artikel wieder:

Platz 1: Adidas Yeezy Slide Bone

Adidas Yeezy Slide Bone Platz 2: Nike Dunk Low Panda

Nike Dunk Low Panda Platz 3: Panini Donruss Optic Football Trading Cards

Panini Donruss Optic Football Trading Cards Platz 4: PlayStation 5

PlayStation 5 Platz 5: Jordan 1 Retro Low OG UNC

Warum ist das so wichtig? Die Scalper haben gerade zum Launch der PS5 für viel Aufsehen gesorgt. Sobald ein Kontingent verfügbar wurde, haben die Bots innerhalb von wenigen Sekunden zugeschnappt und alle PS5-Konsolen restlos aufgekauft. So blieb nur noch die Möglichkeit, die begehrten Konsolen zu Mondpreisen auf Verkaufsplattformen zu besorgen.

Auch vor dem PSVR2-Headset machen die Scalper aktuell nicht Halt:

57 0 Mehr zum Thema PSVR 2: Mondpreise auf eBay - erste Leute wittern schon das große Geschäft

Keine endgültige Entwarnung

Damit ist das letzte Quartal das erste seit dem Launch der PS5, in dem die Konsole nicht in den Top 3 der Charts auftaucht. Zusammen mit der Tatsache, dass Sony ein hohes Lagerkontingent an PS5-Konsolen hat, besteht nun die beste Chance seit dem Release an eine Konsole zu kommen.

Das bedeutet aber nicht, dass das auch so bleibt. Die kurzfristige Entwicklung, die sich gerade zeigt, sagt noch nicht so viel darüber aus, wie es in nächster Zeit aussehen wird. Gerade, wenn mit dem Weihnachtsgeschäft das Interesse an der PS5 steigt, kann es sein, dass auch die Scalper wieder eine besonders gute Chance wittern und aufspringen. Nach wie vor raten wir euch davon ab, Preise zu zahlen, die die UVP stark übersteigen. Behaltet lieber die regulären Verfügbarkeiten im Auge, über die euch beispielsweise unsere Kolleg*innen von Mein MMO im Ticker informieren.

Seid ihr für Weihnachten noch auf der Suche nach einer Konsole?