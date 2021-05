PS5: SCUFs DualSense-Alternative erscheint bald und präsentiert sich im Teaser-Trailer

SCUF hatte bereits in der Vergangenheit angekündigt, an einer Alternative für den DualSense-Controller der PS5 zu arbeiten. Jetzt hat das Unternehmen den Releasezeitraum etwas eingegrenzt und gibt uns mit einem Teaser-Trailer einen ersten Blick auf das neue Design der DualSense-Alternative.

Wann soll der SCUF-Controller für PS5 erscheinen?

SCUF kündigt die Controller-Alternative für den Sommer 2021 an.

Somit sollte der Controller spätestens im September 2021 für alle Kaufinteressierten erhältlich sein. Ein genaueres Datum steht bislang noch aus.

In einem Tweet gibt uns SCUF in einem Zeitstrahl einen Einblick auf die vielen bislang entwickelten Controller. Am Ende teast das Unternehmen die DualSense-Alternative mit einer schemenhaften Skizze an. Leider ist nicht viel zum neuen Controller zu erkennen:

Welche Funktionen bietet der Controller? Leider hat SCUF hierzu noch keine Angaben gemacht. Es bleibt also unklar, ob wir das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controller auch bei der SCUF-Alternative sehen werden.

Darum sind die SCUF-Controller so beliebt

Woher kennt man SCUF? Das Unternehmen entwickelt schon seit Jahren Controller-Alternativen der PS- und Xbox-Controller. Vor allem die Vantage-Controller der PS4 erfreuen sich großer Beliebtheit unter den Fans. SCUF stattet die Controller-Varianten mit Funktionen aus, die den Originalen fehlen und bei Fans schon lange auf der Wunschliste stehen.

Auch in den Kommentaren zeigt sich, dass der Controller heiß ersehnt wird:

"Du hast es geschafft SCUF, uns nie zu enttäuschen, sicher, es ist spät, aber hey, besser spät als nie! Bringt sie so schnell wie möglich heraus und produziert bitte genug Exemplare, bitte schaut euch die Nachfrage an und habt genug Kapazitäten, um sie für alle herzustellen!"

"ICH KANN ES NICHT ERWARTEN, SIE ZU SEHEN!!!"

"Bitte... Bitte sei eine Art Fortsetzung der Vantage-Serie. Ihr seid die einzigen, die ich kenne, die Controller mit Paddles UND Sax-Tasten machen, nach denen ich jetzt zu 100 % süchtig bin. Ich brauche etwas, womit ich meinen ursprünglichen Vantage ersetzen kann, wenn die Zeit gekommen ist."

Wer beim PS5-Original bleiben möchte, für den könnten die neuen DualSense-Farben etwas sein. Diese werden ab Juni im Handel erhältlich sein:

86 4 Mehr zum Thema PS5-Controller: Im Juni kommen neue DualSense-Farben

Bislang keine Alternative zum PlayStation 5-Controller

Leider gibt es außer dem Sony-Original keine Alternative zum DualSense-Controller. Ihr könnt zwar mit dem DualShock-Controller der PS4 oder Alternativprodukten zu diesem spielen, allerdings können die Controller nur für PS4-Titel über die Abwärtskompatibilität genutzt werden. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere Unternehmen nachziehen und eine DualSense-Alternative auf den Markt bringen werden.

