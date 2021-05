Neuer PS5-Controller in Arbeit: SCUF bringt eine DualSense-Alternative raus

Für die PlayStation 5 braucht ihr den DualSense-Controller, wenn ihr PS5-Titel spielen wollt. Aber bald kommt eine Alternative auf den Markt: Ein neuer Controller befindet sich bereits in Arbeit und dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. SCUF verrät zwar noch kein genaues Datum für die Veröffentlichung, glaubt aber, im Vergleich zur Konkurrenz früh dran zu sein.

PS5-Controller DualSense bekommt Konkurrenz von SCUF

Bisher keine Alternativen: Ihr könnt mit dem DualShock 4-Controller eurer PS4 zwar auch an der PS5 spielen, aber nur PS4-Titel über die Abwärtskompatibilität. Wer PS5-Spiele zocken will, braucht dafür zwingend den DualSense-Controller. Der bietet mit den adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback natürlich besondere Anreize, kostet aber auch ordentlich.

Neuer PS5-Controller kommt: Konkurrenz belebt das Geschäft, so behauptet es zumindest der Volksmund. Generell kann es jedenfalls nicht schaden, eine Alternative zu haben, wenn es sonst nur eine einzige Option gibt. Jetzt wurde angekündigt, dass ein neuer PS5-Controller von SCUF bereits in Arbeit ist.

Das war es dann aber leider auch schon fast. Bei einer Investorenkonferenz wurde danach gefragt, ob SCUF einen PS5-Controller entwickelt. Die Antwort des Corsair-CEOs Andy Paul lautete schlicht "ja". Zusätzlich wurde noch erläutert, dass die PS4 mit über 100 Millionen verkauften Einheiten immer noch für den Großteil der Nachfrage in diesem Segment sorge.

Kommt wohl bald: Einen genauen Release-Termin für den PS5-Controller von SCUF wollte der CEO noch nicht verraten. Aber es werde so schnell wie möglich daran gearbeitet und der Zeitraum werde wohl recht früh sein, zumindest im Vergleich zur Konkurrenz.

SCUF-Controller können was: Für die SCUF-Controller gilt dasselbe wie für den PS4-Drücker. Das heißt, ihr könnt sie zwar an der PS5 benutzen, aber sie funktionieren nur mit PlayStation 4-Spielen. Ansonsten zählen die Controller von SCUF aber zu den besseren Gamepads von Drittanbietern und mit dem SCUF Impact gibt es sogar einen Controller, der sich großzügig anpassen lässt.

Was haltet ihr von SCUF-Controllern? Kauft ihr euch generell überhaupt Third Party-Gamepads oder immer nur die von Sony und Co?