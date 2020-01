PS5 & Series X - EU-Spielern ist eine bessere Grafik am wichtigsten

Ende des Jahres geht eine neue Konsolengeneration an den Start, sowohl Sony (PS5) als auch Microsoft (Xbox Series X) veröffentlichen ihre neuen Systeme. Und natürlich ist so ein Ereignis mit einer gewissen Erwartungshaltung und Hoffnungen vieler Spieler verbunden.

Um herauszufinden, welche Features der Next Gen-Konsolen von den Spielern als am wichtigsten angesehen werden, hat der ISFE-Verband (Interactive Software Federation of Europe) zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Ipsos Mori eine Umfrage unter europäischen Spielern durchgeführt.

Ein paar Fakten zur Umfrage:

8000 Teilnehmer

Alter der Teilnehmer zwischen 11 und 64

Teilnehmer aus Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien

Und bei den Ergebnissen zeichnet sich ein deutliches Bild ab, welche Features den Spielern bei der neuen Generation am wichtigsten ist. Denn "bessere Grafik" wurde von 68% der Befragten genannt, unter den reinen Konsolenspielern waren es sogar 78%.

Fast ebenso wichtig scheint EU-Spielern eine Verbesserung der Ladezeiten zu sein. "Kürzere Ladezeiten" nannten 63% der Befragten. Gut: Sowohl Sony als auch Microsoft versprechen in diesem Punkt in der nächsten Generation einen merkbaren Schritt nach vorne.

Weitere wichtige Faktoren bei der Next-Gen laut Umfrage

Bewegungssteuerung: 49% der Befragten

Abwärtskompatibilität: 48% der Befragten

8K-Auflösung: 40% der Befragten

Spiele-Streaming: 44% der Befragten

VR: 43% der Befragten

Interessant ist bei den Ergebnissen vor allem, dass fast die Hälfte der Befragten eine Bewegungssteuerung als wichtig erachtet, denn deren große Zeit ist seit dem Ende der Wii gefühlt vorbei. Eine 8K-Auflösung nennen zwar auch 40% der Befragten, diese hat im Vergleich zu anderen Faktoren aber eine merkbar geringere Priorität.

Mehr Ergebnisse findet ihr auf der Gametrack-Survey-Seite.

Was ist euch in der Next Gen besonders wichtig?

Mehr Infos zu den Next Gen-Konsolen?