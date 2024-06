PS5-Shooter mit Prachtgrafik günstig wie nie: Dieses Spiel brennt ein magisches Action-Feuerwerk ab!

Wer ein lineares PS5-Spiel mit schicker Grafik und temporeichem Gameplay will, sollte diesem First Person Shooter eine Chance geben.

Falls ihr genau wie der Rest der Welt den 2023 erschienenen First Person Shooter Immortals of Aveum verpasst habt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um ihn nachzuholen. Bei Amazon könnt ihr ihn nämlich gerade in der PS5-Version für schlappe 13,49€ im Sonderangebot abstauben. Auf der Produktseite wird euch zwar noch ein Preis von 14,99€ angezeigt, aber wenn ihr auf das Kästchen neben „Coupon“ klickt, gibt es noch 10 Prozent Extra-Rabatt:

Die Version für Xbox Series X kostet mit 17,99€ leider ein bisschen mehr, ist aber trotzdem noch günstig. Auch wenn der Shooter seine Macken hat, lohnt er sich zu diesem Schnäppchenpreis auf jeden Fall. Weshalb, erklären wir euch hier:

PS5-Shooter Immortals of Aveum: Warum sich der Kauf jetzt lohnt

2:57 In Immortals of Aveum entbrennt ein spektakulärer Magier-Krieg in Unreal Engine 5

Einer der wichtigsten Gründe dafür, Immortals of Aveum zu spielen, ist ironischerweise vermutlich auch ein Grund dafür, weshalb zum Release kaum jemand das Spiel gekauft hat: Das kreative Szenario. Ihr werdet nämlich in eine Fantasy-Welt geschickt, in der ihr statt mit Pistolen und Sturmgewehren mit rund 25 verschiedenen Zaubern um euch feuert.

Ihr spielt einen hochbegabten Magier, der als Teil einer Elite in den sogenannten Ewigen Krieg gegen einen Tyrannen zieht. Die Story wird mit aufwendigen Zwischensequenzen in Szene gesetzt und ist ganz nett, aber etwas klischeehaft und letztlich eher nebensächlich. Stattdessen beeindruckt das Setting vor allem optisch: Die Spielwelt punktet mit prachtvoller, fremdartiger Architektur, schicken Landschaften und spektakulären Zaubereffekten.

Das Gameplay steht bei Immortals of Aveum klar im Vordergrund, aber auch die schicke Spielwelt trägt viel dazu bei, dass sich dieser Shooter erfrischend anders anfühlt.

Ein echtes Highlight ist zudem das Gameplay. Die Zauber in Kombination mit Nahkampfangriffen und den über 80 Talenten und Fähigkeiten, die ihr über ein Fortschrittssystem im Rollenspiel-Stil freischaltet, erlauben im Kampf interessante Taktiken. Ihr könnt nicht einfach nur auf Feinde feuern, sondern z.B. mit eurem magischen Schild Attacken blocken oder mit einer magischen Peitsche Gegner zu euch ziehen.

Mit rund 20 Stunden Spielzeit für die Geschichte bekommt ihr auch einen ansehnlichen Umfang für ein vergleichsweise lineares Spiel, zumal noch einmal einige zusätzliche Stunden dazukommen können, falls ihr euch an die optionalen Herausforderungen wagt. Natürlich werdet ihr hier nicht so lange unterhalten wie in einem Live-Service-Spiel, aber dafür bekommt ihr ein temporeiches Action-Feuerwerk, das eure Zeit nicht mit langweiligen Fleißaufgaben verschwendet.

