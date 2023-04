In Immortals of Aveum entbrennt spektakulärer Magier-Krieg in Unreal Engine 5

Immortals of Aveum zeigt im ersten Gameplay-Trailer, wie Schlachtenatmosphäre á la Call of Duty oder Battlefield auch ganz ohne Panzer gelingen soll - nämlich mit Zauberei: Statt mit Sturmgewehr und Granaten, sollen hier Feuerbälle und magische Geschosse mit den Bösen aufräumen!

Und das ist spektakulär in Szene gesetzt: Immortals of Aveum setzt auf die neueste Version der Unreal Engine 5 und feuert entsprechend hochmoderne Licht- und Partikeleffekte auf PS5, PC (via Steam und Epic) sowie Xbox Series X und S ab (für LastGen-Konsolen erscheint der Shooter nicht).

Als reines Singleplayer-Spiel setzt Immortals of Aveum auf eine Kampagne von rund 25 Stunden Länge plus Nebenschauplätze, leichte RPG-Anleihen per Talentsystem und eine ausgefeilte Story. Die dreht sich um Held Jak und seinen Kampf gegen einen fiesen Magier, der sämtliche magische Kraft an sich zu reißen droht.

Der Release-Termin wurde auf den 20. Juli 2023 festgesetzt. Mehr Details zum Gameplay und der Handlung erfahrt ihr in unserer Preview zu Immortals of Aveum!