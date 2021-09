PS5-Showcase - God of War-Erfinder meint: 'Ihr werdet euren Verstand verlieren!'

Bereits in wenigen Tagen wird Sony im Rahmen des PS5-Showcase in rund 40 Minuten heißersehnte und bislang unangekündigte PS5-Spiele zeigen, auf die sich Fans freuen können. Kurz vor dem Spektakel sickern immer mehr Informationen zum Event durch, die auf ein großes Fest für Sony-Fans hoffen lassen.

Das könnt ihr vom PS5-Showcase erwarten

God of War-Erfinder David Jaffe berichtet auf seinem Youtube-Kanal äußerst euphorisch vom bevorstehenden Event. Er weiß zwar nicht das gesamte Spektrum an Spielen, das gezeigt werden soll, doch die Informationen, die er hat, lassen auf ein großes Event hoffen:

"Ich werde euch nicht sagen, was alles dabei sein wird, und ich weiß auch nicht alles, aber ich kenne eine Handvoll Dinge und ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn ihr auf der Suche nach den traditionellen, großartigen First-Party-Titeln von PlayStation seid."

Er fügt außerdem in einem Tweet hinzu, dass die Leute "ihren Verstand verlieren werden", wenn sie dem Event beiwohnen. Das lässt auf bahnbrechende Neuankündigungen hoffen, auf die Fans lange gewartet haben oder die zumindest unerwartet kommen:

Link zum Twitter-Inhalt

Welche Spiele könnten dabei sein? Leider weiß Jaffe nicht, ob auch das neue God of War zu den PS5-Spielen zählt, die während des Events gezeigt werden sollen. Der Co-Moderator des XboxEra Podcasts, Shpeshal_Nick, ist sich hingegen sicher, dass das nächste God of War gezeigt wird. Der gut vernetzte Leaker hat von seinen anonymen Quellen erfahren, dass das Spiel Teil des PS5-Showcases sein wird.



Außerdem soll die inFamous-Serie einen neuen Teil bekommen, der im Rahmen des Events enthüllt wird. Hier fügt Leaker Nick Baker allerdings hinzu, dass wir diese Information mit Vorsicht genießen sollten, da er selbst diese Information noch nicht verifizieren konnte:

Link zum Twitter-Inhalt

Das PS5-Event wird größer als gedacht

Natürlich sollten wir all diese Informationen mit Vorsicht genießen. Obwohl es sich bei beiden Personen um gut vernetzte Branchen-Insider handelt, lag vor allem Shpeshal_Nick mit seinem Aussagen manchmal daneben.



Wir können uns allerdings sicher sein, dass uns mit dem PS5-Showcase ein großes Event erwartet. Sony hat sogar eigens für das Event einen eigenen Trailer kreiert, der uns mit imposanter Musik einen Vorgeschmack darauf gibt, was wir erwarten können:

Link zum YouTube-Inhalt

So nehmt ihr am Event teil

Das PS5-Showcase findet am 9. September 2021 um 22 Uhr deutscher Zeit statt. Das Event könnt ihr sowohl auf Youtube als auch auf Twitch verfolgen. Ihr könnt euch auf insgesamt 40 Minuten voller Neuankündigungen und Updates zu schon angekündigten Titeln für PS5 freuen.

Alle Infos zum Event findet ihr hier:

106 7 Mehr zum Thema Großes PlayStation-Event kommt: Nächste Woche gibt's massig PS5-Infos

Leider gibt es bislang wenig Informationen dazu, was an diesem Abend präsentiert wird. Als relativ sicher gilt, dass Horizon Forbidden West gezeigt wird, das im Februar 2022 erscheint.



Weitere heiße Tipps sind Final Fantasy 16, die PS5-Version von GTA 5 und eben God of War. Eventuell bekommt auch Deathloop noch einmal einen neuen Trailer. Der innovative Shooter erscheint wenige Tage nach der Präsentation, am 14. September.



Was für Spiele müssten gezeigt werden, damit ihr vom Event so begeistert seid wie Jaffe?