Playstation-Showcase im September: Insider glauben an God of War 2 und „Super-Ankündigungen“

In der kommenden Woche gibt es endlich neue Informationen zu PS5-Spielen. Sony hat für den 9. September einen umfangreichen Showcase angekündigt, aber nicht, welche Spiele gezeigt werden. Das führt in der Community natürlich zu Spekulationen. Das wohl häufigste Gerücht: God of War 2 (den genauen Namen kennen wir noch immer nicht) wird einen fulminanten Auftritt haben.

God of War 2 auf dem Playstation-Showcase?

God of War 2 (Ragnarok) sollte ursprünglich noch 2021 erscheinen, wurde aber auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Seit dem Ankündigungs-Teaser vor ziemlich genau einem Jahr haben wir nichts mehr von dem heiß erwarteten Sequel zu einem der am besten bewerteten PS4-Spiele gesehen. Kein Wunder, dass GoW 2 bei vielen ganz oben auf der Wunschliste steht.

Fans wollen Kratos sehen: Nur weil sich die Community etwas wünscht, muss es natürlich noch lange nicht passieren. Aber es ist schon auffällig, dass sich die überwältigende Mehrheit in den Kommentaren auf Twitter für eine Präsentation von God of War 2 im Rahmen des Sony-Streams ausspricht. Nicht nur, dass es sich die Fans wünschen, sie glauben offensichtlich auch fest an einen Auftritt von Kratos und Atreus.

Bekannte Insider springen ein: Leaker Nick will sogar einen handfesten Beweis dafür haben, dass wir God of War 2 auf dem Playstation-Showcase sehen werden. Sogar der Chat-Verlauf mit einer angeblichen Insider-Quelle wurde gepostet. "Ich frag nur nochmal nach", schreibt Nick. "Ist God of War [auf dem Showcase] dabei?" Sein Kontakt antwortet schlicht: "Ja."

Ebenfalls interessant ist die Aussage von Andy Robinson. Der Editor bei dem Gaming-Portal VGC schreibt auf Twitter, dass ihm gesagt wurde, es werde "Super-Ankündigungen" auf dem Showcase geben. Was das konkret bedeutet, wissen wir natürlich nicht, aber eventuell hängt die Aussage ja mit God of War 2 zusammen.

Der Teaser zu GoW 2 erschien vor knapp einem Jahr:

Aktuelle Entwicklungen zu God of War 2:

Das könnte es sonst noch auf dem Showcase zu sehen geben

Playstation-Fans warten schon seit langem auf einen vollwertigen Showcase mit Gameplay-Trailern zu verschiedenen Blockbustern und im Idealfall auch mit einigen Neuankündigungen. Als relativ sicher gilt, dass Horizon Forbidden West gezeigt wird, das im Februar 2022 erscheint.

Weitere heiße Tipps sind Final Fantasy 16, die PS5-Version von GTA 5 und eben God of War. Eventuell bekommt auch Deathloop noch einmal einen neuen Trailer. Der innovative Shooter erscheint wenige Tage nach der Präsentation, am 14. September.

