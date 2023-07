Wie die PS5 Slim wirklich aussehen wird, könnte schon bald enthüllt werden.

Die Gerüchte um ein Slim-Modell der PlayStation 5 halten weiter an. Angeblich soll die neu designte und günstigere Version sogar noch dieses Jahr erscheinen. Vorab müsste Sony die neue Revision mit angeblich abnehmbaren Laufwerk aber erst einmal ankündigen. Und tatsächlich soll die Enthüllung gar nicht mehr so lange auf sich Warten lassen, wenn Nick 'Shpeshal Nick' Baker von XboxEra Recht behält.

PS5 Slim-Reveal findet angeblich im August statt

Geht es nach dem Insider, dann müssen wir uns nur noch kurze Zeit gedulden und wir bekommen endlich die PS5 Slim zu sehen. Wie Shpeshal Nick auf Twitter mitteilt, habe er vor einiger Zeit gehört, dass im August eine PlayStation Show stattfinden soll, bei der auch das Slim-Modell vorgestellt wird, was der Insider The Snitch mit einem mysteriösen "PxS" kommentiert hat:

So zumindest der angebliche Plan. Shpeshal Nickt merkt nämlich auch an, dass Sony die Enthüllung auch vorziehen könnte, womöglich als Reaktion auf die geplante Activision/Blizzard-Übernahme von Microsoft.

Tatsächlich hat genau dieser Übernahmeprozess von Microsoft die Gerüchte um eine PS5 Slim erst kürzlich weiter hochkochen lassen. In Gerichtsdokumenten sprach der Xbox-Hersteller davon, dass Sony angeblich noch im Herbst ein Slim-Modell für 399 US-Dollar auf den Markt bringen wird.

Gerüchte um eine PS5-Version mit abnehmbaren Laufwerk gibt es aber schon viel länger. Bereits letztes Jahr war die Rede davon, dass sie 2023 kommt.

Das spricht für eine baldige PS5 Slim-Ankündigung

Es wäre gut denkbar, dass die PS5 Slim tatsächlich im August angekündigt wird. Ob nun während einer State of Play oder einem größeren PlayStation Showcase, den Twitter-User hinter The Snitchs "P x S" vermuten, ist eine andere Frage.

Allerdings wäre der August passend, um das neue Modell dann beispielsweise im Herbst herauszubringen. Das würde nicht nur gut zum Release von Sonys großen Blockbuster-Titel Marvel's Spider-Man 2 im Oktober passen, sondern auch zum Weihnachtsgeschäft beitragen.

Schauen wir uns außerdem die Slim-Versionen der vorherigen Generationen an, wäre es langsam an der Zeit. Sowohl die PS3 Slim als auch die PS4 Slim kamen gut drei Jahre nach dem Launch des ersten Modells heraus. Auh wenn es uns aufgrund der Knappheit vielleicht nicht so vorkommt, im November 2023 hat die PS5 mittlerweile drei Jahre auf dem Buckel. Behält Sony diesen Rhythmus bei, steht also bald die PS5 Slim in den Regalen.

Aber Achtung! Wie für Gerüchte üblich, ist das keine Garantie. Es sind und bleiben vorerst Spekulationen. Am Ende kann alles anders kommen. Wir Fragen derweil bei Sony nach.

Was glaubt ihr? Wird Sony demnächst die PS5 Slim enthüllen? Wünscht ihr euch überhaupt ein Slim-Modell?