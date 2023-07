Microsoft sagt in Gerichtsdokumenten, die PS5 Slim erscheint noch 2023 und so viel soll sie kosten

Microsoft weiß schon, wie es mit der PS5 weitergeht.

Schon seit Ende letztes Jahr beschäftigt uns die Frage, wie es mit der PS5 in Sachen Hardware weitergeht. Kommt eine kleinere und sparsamere Slim-Variante? Oder doch ein überarbeitetes Modell, bei dem das Blu-Ray-Laufwerk optional angebracht werden kann?

Microsoft scheint die Antwort bereits zu kennen und verrät sowohl Preis als auch Launch-Zeitraum des kommenden PS5-Modells.

PS5 zum Preis der Digital Edition

In einem Gerichtsdokument, das der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde FTC (Federal Trade Commission) übergeben und daraufhin veröffentlicht wurde, heißt es seitens Microsoft, dass eine PlayStation 5 Slim zum Preis der günstigen Digital Edition erscheinen soll.

Sprich: 399 Dollar

In Europa würde die PS5 zuzüglich Steuern (diese werden in den USA nicht standardmäßig angegeben, da für jeden Bundesstaat unterschiedlich) und Währungsumrechnung für 450 Euro an den Start gehen.

Wann ist es so weit?

Um der Meldung die Krone aufzusetzen, verrät Microsoft sogar noch die eigenen Einschätzungen bezüglich des Veröffentlichungstermins der PS5 Slim, die auch als solche im Gerichtsdokument bezeichnet wird.

Noch in diesem Jahr soll das überarbeitete Modell erscheinen!

Uns würde innerhalb der kommenden Monate also eine Ankündigung bevorstehen, die von Sony bisher aber noch gar nicht bestätigt geschweige denn angedeutet wurde.

Was denn nun? Eine Slim oder eine neue Revision?

Für Sony würde sich die Veröffentlichung einer Slim-Version durchaus lohnen, sofern sie denn so zu verstehen ist, wie in den vorherigen Generationen. Der Prozessor würde dann mit kleineren Strukturen gefertigt werden, die weniger Energie verbrauchen und damit weniger Hitze entwickeln würden.

Im Umkehrschluss kann ein kleinerer Kühler verbaut werden, der Platz und vor allem Produktionskosten spart. Außerdem könnte die PS5 Slim in größerem Stil gefertigt werden, denn ein kleinerer Prozessor bedeutet auch gleichzeitig eine höhere Ausbeutung pro Silizium-Wafer und damit eine gestiegene Verfügbarkeit.

In den Fabriken von TSMC werden die Prozessoren der PS5 auf Siliziumscheiben (sogenannte Wafer) gedruckt.

Das spricht für eine Revision mit abnehmbaren Laufwerk: Es ist schon ein ganzes Weilchen her, dass der Industrie-Insider Tom Henderson ein PS5-Modell mit einem Blu-Ray-Laufwerk leakte, das bisher aber nicht Realität wurde.

Solch eine Revision wäre ebenfalls leichter zu produzieren und würde die beiden bisherigen Editionen der PS5 zu einer Linie zusammenführen, die daraufhin günstiger produziert werden könnte.

Für euch würden sich aber auch einige Vorteile ergeben, darunter eine zugänglichere Selbstreparatur, hier haben wir sie für euch zusammengefasst:

Die mögliche Slim könnte jedoch auch beide Varianten kombinieren und somit das Maximum an Kostenersparnis herausholen. Ein geschrumpfter Prozessor wäre aber gar nicht so unwahrscheinlich, da Auftragsfertiger TSMC bereits ein 5 Nanometer-Verfahren anbietet.

Aktuell wird der PS5-Prozessor im N6-Prozess produziert, einer verbesserten 7 Nanometer-Variante. Mit 3 Nanometer als Zukunftsstandard rechnen wir vorerst nicht, da die Ausbeute bei jüngeren Verfahren immer niedriger ausfällt.

Keine Leistungssteigerung

Henderson und auch andere Insider betonten stets, dass das nächste PlayStation-Modell, sei es nun die Slim oder die laufwerkslose Variante, mit derselben Performance ausgeliefert werden würde. Dadurch können sich Spiele-Entwickler*innen auf ein festes Leistungsprofil einstellen.

