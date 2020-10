PS5 Slim: Konzept-Video zeigt, wie das schlanke Modell aussehen könnte

Sonys neue PlayStation 5-Konsolen sind riesig. Allerdings braucht das ausgeklügelte Lüftungssystem auch Platz. Eine kleinere PS5 wäre trotzdem nicht verkehrt. Wie wäre es also mit einer technisch abgespeckten PS5 Slim, die dadurch auch etwas kleiner ausfallen kann? Obendrein wäre sie auch das bessere Gegenstück zur Xbox Series S. Das dachte sich wohl auch LetsGoDigital und präsentierte ein Konzept für die PS5 Slim, das zusammen mit Concept Creator erstellt wurde.

Konzeptvideo zeigt, wie die PS5 Slim aussehen könnte

LetsGoDigital entwickelt schon seit länger Zeit in Zusammenarbeit mit anderen Konzepte, wie beispielsweise die PS5 Limited Edition zu Spider-Man Miles Morales. Nun entstand gemeinsam mit dem niederländischen 3D-Designer Jermaine Smit, besser bekannt als Concept Creator, ein Konzept zur PS5 Slim.

In einem Video stellten sie ein Konzept vor, das zwar an die echte PS5 angelehnt ist, aber mit einem neuem Design hervorsticht. Und das dieses Mal auch als Black Edition, was sich viele für die echte PS5 wünschen:

Link zum YouTube-Inhalt

PS5 Slim gegen Xbox Series S

In der Theorie wäre eine PS5 Slim auch eine gute Möglichkeit für Sony, der Xbox Series S mehr Konkurrenz zu machen. Denn mit den bisherigen beiden Modellen, die sich nur durch das Laufwerk unterscheiden, kann Sony die Kunden mit kleinem Budget wohl weniger für sich gewinnen. Während die Xbox Series S mit weniger Leistung auch nur rund 300 Euro kostet, bietet die digitale PS5 für rund 400 Euro zwar mehr Power, aber ist eben auch teurer. Um es Microsoft also gleich zu tun, wäre eine leistungsschwächere PS5 Slim für einen geringeren Preis also gar nicht so abwegig.

Neue Modelle wohl erst 2023: Sofern sich Sony dieser Theorie wirklich annimmt, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. Neue PS5-Modelle werden erst für 2023 erwartet, falls denn der Zeitplan ähnlich wie bei der PS4 ausfallen wird. Andererseits müssen wir schauen, wie sich der Markt nun mit den Next Gen-Konsolen entwickelt. Vielleicht verspürt Sony ja früher Handlungsbedarf, falls sich die Xbox Series S gut verkauft?

Wer sich so lange die PS5 nach Hause holt und sich noch nicht sicher ist, wo sie am besten hinpasst, kann zur Sicherheit nachmessen:

Wie findet ihr das PS5 Slim-Konzept? Und was glaubt ihr, was für Modelle wird Sony in Zukunft herausbringen?