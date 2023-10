Neues PS5-Modell hat jetzt dank Leak ein Release-Datum – und er ist näher als ihr glaubt

Die neue PS5 erscheint offenbar noch im Herbst 2023!

Wollt ihr beim kommenden PS5-Modell zuschnappen? Dann müsst ihr euch wohl nicht mehr allzu lang in Geduld üben, denn die deutlich schlankere Revision soll laut einem zuverlässigen Leaker noch in diesem Jahr erscheinen!

Weniger als ein Monat trennt euch von der neuen PS5 mit 'Slim'-Gehäuse

Wie der Leaker und Dataminer billbil-kun in Erfahrung gebracht haben möchte, steht der Release der kleineren und leichteren PS5 kurz bevor. Für den US-Markt nennt der Insider den 8. November als Veröffentlichungstermin, dann soll ein Bundle bestehend aus der Disc-Version des neuen Modells und dem Action-Adventure-Meisterwerk Spider-Man 2 erscheinen.

Der Preis von 559 Dollar entspricht dabei der kürzlich veröffentlichten PS5-Sammler-Edition im Spidey-Design:

Zwei Tage später – also am 10. November – soll dann der allgemeine Release der neuen PS5-Konsole in Form der Disc- und Digital-Varianten ohne Spiel folgen.

Der Unterschied zwischen den beiden Optionen fällt dabei nicht so gravierend wie bei der bisherigen PS5 aus, da Sony künftig auf ein modulares Konzept des Blu-Ray-Laufwerks setzt. Das gute Stück kann einzeln für 80 Euro erworben werden.

Welche Vorteile euch dadurch entstehen, haben wir hier zusammengefasst:

Was ist mit dem Deutschland-Release?

Leider schreibt der Insider nur vom Erscheinungstermin in den Vereinigten Staaten. Wir gehen jedoch davon aus, dass der europäische Markt – wie auch schon bei der PS4 Slim, PS4 Pro und Original-PS5 – nicht lang auf das neue 'Slim'-Design warten muss beziehungsweise ein weltweit zeitgleicher Release höchstwahrscheinlich ist.

Wollt ihr denn bei der neuen PS5 zugreifen? Teilt uns eure Meinung gern in unserer Umfrage mit:

Wie glaubwürdig ist der Leak?

Innerhalb der PS5-Szene genießt billbil-kun aufgrund präziser Angaben zu Veröffentlichungsterminen höchstes Vertrauen. Unter anderem sagt er die PS Plus Essential-, Extra- und Premium-Spiele im Monatsrhythmus stets mit einhundertprozentiger Genauigkeit voraus.

Im Oktober zum Beispiel das clever geschriebene Rollenspiel Disco Elysium:

Der Release-Termin der neuen PS5-Reihe ist mit großer Wahrscheinlichkeit also korrekt, eine offizielle Ankündigung fehlt allerdings noch. Wir haben auch eine Anfrage bei Sony laufen, bisher blieb sie jedoch unbeantwortet.

Hier könnt ihr euch das neue Design im Übrigen noch einmal anschauen:

Kein Grafik-Upgrade und auch der Preis bleibt gleich

Die Hardware der vermutlich als CFI-2000 geführten Reihe soll sich laut Sony nicht von früheren PS5-Modellen unterscheiden. Im Fokus steht also tatsächlich vorrangig das schmalere Design, das ihr hier im Größenvergleich seht:

Am Preis der Konsole selbst ändert sich zudem nichts. Statt wie bei bisherigen 'Slim'-Varianten den Preis zu reduzieren, kostet die neue PS5 dasselbe wie ihre Vorgängerin.

Also:

549 Euro im Falle der Disc-Version

im Falle der Disc-Version 449 Euro sind es bei der Digital-Edition

Den bislang im Lieferumfang enthalten Standfuß müsst ihr euch zudem zusätzlich kaufen, das 30 Euro teure Zubehör sorgte damit für deutlichen Unmut innerhalb der PS5-Community:

Dass sich daran noch etwas ändern könnte, ist eher unwahrscheinlich, denn mit nur knapp 20 Tagen Vorlaufzeit bleibt für Last-Minute-Anpassungen nicht mehr wirklich viel Spielraum.

Oder spielt der Standfuß für euch eine eher untergeordnete Rolle? Habt ihr denn überhaupt mit einem so zügigen Release gerechnet?