PS5 Slim - Bilder zum neuen Modell zeigen: Ohne Internet könnt ihr das Laufwerk nicht nutzen

Um das Laufwerk der neuen PS5 zu aktivieren, benötigt ihr eine einmalige Internetverbindung.

Am 10. November werden zunächst in den USA die neuen, deutlich schlankeren PS5 ausgerollt, die als größte Neuerung im direkten Vergleich zum jetzigen Modell erhöhten SSD-Festplattenspeicher bieten und sich vorrangig an Neukunden richten.

Durch bereits im Umlauf befindliche Konsolen ist jetzt ein weiteres Detail das Disc-Laufwerk betreffend bekannt, das zur Aktivierung eine einmalige Internetverbindung erfordert. (via VGC)

Auch Disk-Modell benötigt einmalige Internetverbindung

Das war bereits bekannt: Wer ein defektes Laufwerk austauschen oder dem PS5-Modell ohne Blu Ray-Integration ein Upgrade spendieren möchte, muss seine Konsole einmalig mit dem Internet verbinden – wir berichteten.

Das ist neu: Kauft ihr euch das Disc-Modell der PS5, muss zur Einrichtung des Laufwerks ebenfalls die Konsole einmalig mit dem Internet verbunden werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Möglicher Grund für einmalige Verbindung

Es ist davon auszugehen, dass Sony durch den Abgleich sicherstellen möchte, dass es sich beim Laufwerk um ein offizielles PlayStation-Produkt handelt und keine Hardware von Drittanbietern. Warum eine Internetverbindung auch beim bereits ab Werk integrierten Laufwerk des Disk-Modells notwendig ist, ist unklar.

Was spricht gegen Produkte von Drittanbietern? Blu-Ray-Laufwerke sind allgemein Ausgangspunkt für Jailbreakes und die Nutzung illegaler Raubkopien. Wollt ihr mehr zum Thema wissen, hier entlang:

Jailbreak der PS5 Eine Blu-Ray reicht aus, um die PS5 zu hacken von Chris Werian

Kritische Stimmen zur Internet-Notwendigkeit

Seine gekaufte PS5 einmalig zum Start mit dem Internet zu verbinden, dürfte für den Großteil der Käufer*innen heutzutage kein Problem darstellen. Vorhandene Kritik bezieht vielmehr darauf, ob später der Erhalt der Konsolen gewährleistet ist. So schreibt John Linnemann von Digital Foundry:

Uhhhh… wenn das der Fall ist, ist das höchst beunruhigend und sehr seltsam. Die Hardware-Konnektivität sollte nicht von einem Server bestimmt werden, der möglicherweise nicht immer verfügbar ist.

Der X-Account Does it Play?, der sich für die Erhaltung von Hard- und Software einsetzt schreibt:

Internet, um das abnehmbare Laufwerk des neuen PS5-Modells zu installieren, ist ein großer Schlag gegen die Erhaltung und das Recht auf Reparatur. Ehrlich gesagt, ist das inakzeptabel!"

0:20 Schlanker und mehr Speicher: Trailer zeigt die neuen PS5-Slim-Modelle

Alles Wichtige zu den neuen PS5-Modellen

Die rein digitale Edition (450 Euro) und das neue PS5-Modell im Slim-Design (550 Euro) wird nach US-Start am 10. November in den kommenden Wochen auch in Deutschland verfügbar sein und das alte Modell ersetzen.

Neben dem kompakteren Äußeren bieten die Modelle eine 1 TB-SSD. Wer will, kann das All-Digital-Modell zudem nachträglich zum Preis von knapp 120 Euro mit einem Disk-Laufwerk aufrüsten.

Wie seht ihr den Punkt, dass eine einmalige Verbindung mit dem Internet auch beim Disk-Modell nötig ist. Stimmt ihr den kritischen Stimmen zu oder habt ihr einen andere Meinung zum Thema?