Letzte Chance: PS5 Slim Disc Edition nur noch für kurze Zeit günstig bei Amazon schnappen!

Nur noch bis zum 29. Februar läuft die Sony-Aktion, durch die ihr die PS5 Slim Disc Edition günstig kaufen könnt.

Schon seit dem 16. Februar läuft eine große Sony-Aktion, durch die ihr bei einer ganzen Reihe von Händlern die PlayStation 5 Slim günstig abstauben könnt: Die Version mit Disc-Laufwerk kostet nur noch 469€ statt 549,99€ (UVP). Am 29. Februar, also bereits am Donnerstag, geht die Aktion nun zu Ende und es könnte eine Weile dauern, bis es die Konsole das nächste Mal so günstig gibt. Jetzt könnt ihr noch zuschlagen, unter anderem bei Amazon:

Hier noch ein paar weitere Händler, bei denen ihr die PS5 Slim jetzt im Angebot bekommt:

Neben der Standard-Version der Konsole gibt es bei einigen Shops auch noch das Bundle mit einem zweiten DualSense günstiger, nämlich für 529€ (UVP: 619,99€). Bei einem Aufpreis von 60€ für den zusätzlichen PS5-Controller spart ihr zwar nicht allzu viel im Vergleich zum Einzelkauf, ein paar Euro weniger sind es aber immerhin.

Was ist das Besondere an der PS5 Slim?

Die PS5 Slim ist ein gutes Stück kleiner als die alte Version, den vertikalen Standfuß muss man aber separat dazukaufen.

Viel kleiner, aber nicht so standfest: Die PS5 Slim, die das alte Modell der Konsole inzwischen weitestgehend ersetzt hat, zeichnet sich vor allem durch ihre geringere Größe aus: Im Volumen wurden stolze 30 Prozent eingespart, sodass es nun deutlich leichter fällt, die PS5 unter dem Fernseher unterzubringen. Allerdings steht sie nun nicht mehr aufrecht, es sei denn, ihr kauft separat einen Standfuß dazu.

Mehr Speicher, gleiche Leistung: Technische Vorteile gibt es zumindest bei der Disc Edition hingegen kaum. Lediglich der Speicher ist etwas größte (1TB statt 825 GB), an der Leistungsfähigkeit der Konsole hat sich hingegen nichts geändert. Ein weiterer Unterschied ist das abnehmbare, optionale Disc-Laufwerk, das euch aber eher bei der Digital Edition einen Vorteil bringt, da ihr hier nun die Möglichkeit habt, im Nachhinein ein Laufwerk dazuzukaufen.

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: