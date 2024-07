PS5 Slim zum Top-Preis im Angebot: Lohnt sich das Warten auf den Amazon Prime Day jetzt noch?

Wenn ihr die PS5 Slim günstig abstauben wollt, müsst ihr nicht unbedingt bis zum Amazon Prime Day 2024 warten.

Falls ihr die PS5 Slim günstig abstauben wollt, findet ihr gerade bei eBay ein tolles Sonderangebot. Wenn ihr dort den Gutscheincode FUNTECH verwendet, bekommt ihr nämlich gerade 10 Prozent Extra-Rabatt (bis maximal 50€) auf viele Gaming-Produkte. Da es die PS5 Slim über eBay momentan ohnehin schon relativ günstig gibt, führt das zu echten Schnäppchenpreisen.

Bei der PS5 Slim Standard Edition mit Disc Laufwerk sinkt der Preis mit dem Gutschein auf 440,10€ (UVP: 549,99€). Laut Vergleichsplattformen gibt es die Konsole derzeit nirgendwo günstiger. Doch auch die PS5 Slim Digital oder das Bundle mit der PS5 Slim Disc Edition und einem zweiten Controller könnt ihr über eBay mit dem Gutschein FUNTECH gerade zum besten Preis bekommen. Hier der Überblick:

Bei allen aufgeführten Angeboten handelt es sich natürlich um Neuware. Weitere günstiges Sonderangebote aus der eBay-Gutscheinaktion, zu denen beispielsweise auch die Nintendo Switch OLED gehört, findet ihr, wenn ihr diesem Link folgt:

Wird die PS5 am Amazon Prime Day 2024 noch günstiger?

Ob es die PS5 Slim am Amazon Prime Day nächste Woche noch günstiger geben wird, ist fraglich.

Am 16. und 17. Juli und somit schon in gut einer Woche läuft der Amazon Prime Day 2024 mit tausenden Sonderangeboten exklusiv für Prime-Mitglieder. Die Frage, ob es die PS5 dann noch günstiger geben wird, können wir natürlich noch nicht eindeutig beantworten. Mit Sicherheit wissen wir nur, dass es am Prime Day 2023 und an den Prime Deal Days im Oktober kein besseres PS5-Angebot als den aktuellen eBay-Deal gab.

Dass es am Prime Day 2024 die PS5 im Angebot geben wird, ist zwar gut möglich. Dass Amazon den Preis der Konsole noch deutlich tiefer drücken wird als eBay, erscheint uns aktuell aber eher unwahrscheinlich. Schließlich ist die PS5 Slim relativ neu auf dem Markt und verkauft sich auch so noch immer gut. Sehr hohe Rabatte sind eher bei der Xbox Series oder der Nintendo Switch zu erwarten. Mehr erfahrt ihr hier:

Theoretisch könnt ihr übrigens schlicht abwarten, ob es am Prime Day noch ein besseres PS5-Angebot geben wird, da der eBay-Gutschein ohnehin noch bis zum 17. Juli gültig ist. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass die PS5 schon lange vorher ausverkauft ist, denn die Konsolen-Vorräte bei solchen eBay-Aktionen sind in der Regel eng begrenzt.

PS5 Slim: Disc oder Digital Edition kaufen?

Im Gegensatz zur älteren digitalen Version der PlayStation 5 könnt ihr bei der PS5 Slim Digital auch im Nachhinein noch ein Disc-Laufwerk dazukaufen und anbringen. Nur weil ihr euch jetzt für die günstigere Digital Edition entscheidet, seid ihr also nicht automatisch für alle Zeiten auf digitale Spielekäufe im PlayStation Store angewiesen.

Bei der PS5 Slim kann man auch nachträglich noch ein Disc-Laufwerk anbringen.

Für ein PS5 Disc-Laufwerk bezahlt ihr derzeit in der Regel allerdings 119,99€, der Aufpreis für die PS5 Slim Disc Edition im aktuellen Angebot bei eBay beträgt hingegen 81€. Falls ihr also glaubt, dass ihr in Zukunft Spiele auch physisch kaufen möchtet, ist es eindeutig die bessere Entscheidung, direkt zur teureren Version der Konsole zu greifen.

Wer ist der Verkäufer der PS5 bei eBay?

Verkäufer der PS5-Konsolen ist in allen drei genannten Fällen der größere eBay-Händler SbDirect24, der schon seit einigen Jahren auf der Plattform aktiv ist und häufig Gaming-Produkte, insbesondere Konsolen, zu günstigen Preisen anbietet.

