PS5 sofort kaufen: Noch diese Woche lieferbar im Bundle mit God of War Ragnarök

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt das Bundle mit der PS5 Disc Edition und God of War Ragnarök kaufen. Bestellbar ist das Bundle zwar schon seit Wochen, bislang wurde als frühestmöglicher Liefertermin aber stets der 31. Januar angegeben. Das ist dieses Mal nicht so, auf der Shopseite ist derzeit von einer Lieferung bis spätestens zum 30. Dezember die Rede. Der Preis beträgt wie üblich 619€. Hier findet ihr das Bundle:

God of War Ragnarök liegt der Konsole als Download-Code bei. Geliefert wird versandkostenfrei. Wie immer bei der PlayStation 5 müsst ihr damit rechnen, dass die Vorräte schon sehr bald ausverkauft sein könnten, auch wenn die Konsole inzwischen sehr viel besser verfügbar ist als noch vor ein paar Monaten. Die PS5 Digital Edition mit God of War Ragnarök könnt ihr übrigens nach wie vor nur bis zum 31. Januar vorbestellen, und zwar für 519€. In diesem Fall verlangt MediaMarkt derzeit noch 4,99€ für den Versand:

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Das Bundle mit God of War Ragnarök ist derzeit die einfachste Möglichkeit, an eine PlayStation 5 zu kommen. Einzeln ist die Konsole fast nie verfügbar, erst recht nicht bei größeren Händlern. Das ist aber halb so schlimm, denn God of War Ragnarök ist ein hervorragendes Spiel, dem man ohnehin auf jeden Fall mal eine Chance geben sollte. Nicht ohne Grund haben wir in unserem GamePro-Test stolze 93 Punkte vergeben.

Vor allem die Produktionsqualität gehört auch diesmal wieder zum Besten, was man derzeit spielen kann, was nicht allein an der detaillierten Grafik und den tollen Animationen, sondern auch am erneut hervorragenden Artdesign der abwechslungsreichen Welten liegt. Aber auch spielerisch überzeugt God of War Ragnarök überzeugen, und zwar in erster Linie durch seine wuchtigen Nahkämpfe. Die Story ist insgesamt ebenfalls sehr gelungen, auch wenn sie hier und da mal ein bisschen durchhängt, was dem deutlich gestiegenen Umfang geschuldet sein dürfte. Hier erfahrt ihr mehr:

