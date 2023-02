PS5: Sichert euch die PS Plus Collection, ab Mai ist sie nicht mehr da

Sony stellt die PS Plus Collection ein. Das gab das Unternehmen im Rahmen der Ankündigung der PS Plus-Spiele für den Februar 2023 in einem Blog-Eintrag bekannt. Ein paar Monate wird es die Spiele-Sammlung ausgewählter PS4-Titel noch geben dann ist aber Schluss.

Offizielles Ende der PS Plus Collection: 9. Mai 2023

Bevor jetzt Panik ausbricht: Solltet ihr die Spiele der Collection noch nicht eingelöst haben, könnt ihr das noch bis zum genannten Datum tun. Und auch danach habt ihr dann ganz normal Zugriff auf die Titel, Voraussetzung dafür ist natürlich eine bestehende PS Plus-Mitgliedschaft. Auch das geht aus Sonys Blog-Eintrag hervor.

Konkret heißt es im PlayStation Blog:

"Am 9. Mai wird die PlayStation Plus-Collection nicht mehr angeboten. Wenn ihr die Titel in dieser Sammlung noch nicht eingelöst habt, könnt ihr dies noch bis zum 9. Mai tun, wodurch ihr auch nach diesem Datum auf diese Titel zugreifen könnt, solange ihr PlayStation Plus-Mitglied bleibt." https://blog.de.playstation.com/2023/02/01/das-sind-die-monatlichen-playstation-plus-spiele-im-februar-2023/

Wer ein PS Plus-Abo hat und dieses attraktive Spielepaket noch nicht in der eigenen Bibliothek gesichert hat, sollte das also in der nächsten Zeit unbedingt nachholen.

Die PS Plus Collection: Was ist das überhaupt?

Es handelt sich um eine Sammlung von PS4-Blockbustern, die dank PS5 Game Boost unter anderem mit verringerten Ladezeiten und einer stabileren Framerate laufen.

Zu den Spielen gehören unter anderem God of War, Bloodborne, Last Guardian und Uncharted 4. Zunächst waren es 20 Titel, im letzten Jahr wurde mit Persona 5 allerdings ein Spiel entfernt. Welche Titel genau in der Collection enthalten sind, erfahrt ihr hier:

151 7 Mehr zum Thema PS Plus Collection für PS5: Liste aller 19 Gratis-Spiele & alle Infos

Sony hatte die PS Plus Collection im Jahr 2020 vorgestellt, um den Abo-Dienst PS Plus auch auf der damals neuen Konsole PS5 schmackhaft zu machen. Seit dem Launch der Current Gen-Konsole am 19. November 2020 war die Sammlung für alle Besitzer*innen der Konsole mit entsprechendem Abo verfügbar.

Was sagt ihr zum Ende der PS Plus Collection?