Was kostet die PS5? - Sony will einen fairen Preis bieten

Gestern kam Sony mit einer dicken Überraschung um die Ecke und gab die allerersten Details zur nächsten PlayStation-Generation bekannt. Zwar wurde das Wort "PS5" absichtlich noch nicht in den Mund genommen, wir kennen nun aber trotzdem viele der Features, die der PS4-Nachfolger bereithalten wird: Abwärtskompatibilität, eine eingebaute SSD, unterstützte 8K-Grafik und vieles mehr.

Aber in einer Hinsicht hielt sich Mark Cerny, der Systemarchitekt hinter der nächsten PlayStation-Hardware, noch sehr bedeckt. Zum möglichen Preis der PS5 gab es keine Angaben - zumindest nicht im exklusiven Wired-Artikel, der die Präsentation zusammengefasst hat.

Auf Twitter gab Autor Peter Rubin aber noch ein paar zusätzliche Infos aus seinem transkribierten Interview mit Cerny preis. Und plötzlich war dann doch die Rede vom möglichen Preisfaktor der neuen Hardware: Es soll "attraktiv" bleiben.

Me: Meaning that it may cost a bit more but what you're getting is well worth it?@cerny: That's about all I can say about it.