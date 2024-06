PS5-Spiel aus 2024 im Angebot: Dieses Action-Highlight hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient!

Wenn ihr euch von einer 2D-Spielwelt nicht abschrecken lasst, solltet ihr diesem Actionspiel aus 2024 auf jeden Fall eine Chance geben.

Ihr glaubt, Ubisoft macht nur immer wieder mehr oder weniger das gleiche Open-World-Spiel? Stimmt nicht, zumindest nicht in diesem Jahr! Denn Anfang 2024 veröffentlichte der französische Publisher mit Prince of Persia: The Lost Crown ein Metroidvania-Juwel, wie wir schon lange keins mehr gesehen haben.

Allzu gut scheint sich dieses Highlight trotz Top-Wertungen leider nicht verkauft zu haben, aber Ubisofts Verlust ist in diesem Fall euer Gewinn: So könnt ihr den schicken Action-Platformer bei Amazon nämlich jetzt schon zu einem stark reduzierten Preis abstauben, vor allem in der PS5-Version:

Prince of Persia: The Lost Crown – Eines der besten Ubisoft-Spiele seit Jahren!

13:55 Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Bei der Ankündigung von Prince of Persia: The Lost Crown waren viele Fans enttäuscht, weil sie sich ein Spiel mit richtigem 3D im Stile von Sands of Time erhofft hatten. Tatsächlich hat Prince of Persia die Rückbesinnung auf seine 2D-Ursprünge aber sehr gut getan: The Lost Crown wurde mit einem weltweiten Bewertungsdurchschnitt von 87 Punkten nicht nur eines der besten Spiele der Reihe, sondern auch einer der besten Ubisoft-Titel seit langem.

Außerdem sollte man nicht den Fehler machen, Prince of Persia: The Lost Crown nur aufgrund der 2D-Level für billig produziert zu halten. Ihr bekommt ihr hübsche, detaillierte 3D-Grafik mit spektakulären Effekten und flüssigen Animationen. Noch dazu wird die von der persischen Mythologie inspirierte Spielwelt schick in Szene gesetzt.

Artistische Attacken und Spezialfähigkeiten wie Teleportation machen die Kämpfe in Prince of Persia: The Lost Crown zum reinen Vergnügen.

Das Highlight von Prince of Persia: The Lost Crown ist dennoch nicht die Technik, sondern das Gameplay. Als Krieger Sargon kämpft ihr mit zwei Säbeln zugleich und mit einem Bogen gegen Monster und menschliche Feinde, indem ihr akrobatische Kombos und viele unterschiedliche Angriffsarten einsetzt. Für besonderen Tiefgang sorgen dabei Sargons übermenschliche Kräfte.

So kann er sich zum Beispiel durch Wände teleportieren und, wie in früheren Prince of Persia-Spielen, in der Zeit zurückspringen. Diese Fähigkeiten kommen nicht nur im Kampf zum Einsatz, sondern auch bei den Rätseln, die zwischendurch für Abwechslung sorgen. Der Umfang kann sich mit rund 25 Stunden ebenfalls sehen lassen, wobei euch ein motivierendes Fortschrittssystem die ganze Zeit über bei Laune hält.

Insgesamt kann man Prince of Persia: The Lost Crown Fans von 2D-Metroidvanias, die mit Spielen wie Hollow Knight, Dead Cells oder Metroid Dread in den letzten Jahren eine beeindruckende Renaissance erfahren haben, nur empfehlen. Selbst für den Vollpreis hätte sich das Ubisoft-Spiel gelohnt, aber jetzt für 27,99€ in der PS5-Version ist es definitiv ein Kauftipp:

