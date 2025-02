PS5-Geheimtipp im Angebot: Eine der besten 3D-Alternativen zu Stardew Valley gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis!

Dieses PS5-Spiel bietet so einiges, was ihr in Stardew Valley nicht bekommt, und ist gerade zum Top-Preis im Angebot.

Ihr habt mal wieder Lust auf eine Farming- und Lebenssimulation im Stile von Stardew Valley, wollt aber am liebsten noch mehr Umfang und spielerische Vielfalt als im Original und hättet außerdem nichts gegen hübsche 3D-Grafik? Dann könnt ihr jetzt gerade bei Amazon ein PS5-Spiel zum Schnäppchenpreis im Angebot abstauben, das euch all diese Wünsche erfüllt und für 100 bis 140 Stunden Unterhaltung bietet:

Amazon verrät nicht, wie lange der Deal gilt. Rechnet also besser damit, dass der Preis jederzeit wieder steigen kann!

PS5-Geheimtipp: Stardew Valley in der Wüste mit Shooter-Gameplay

1:02 My Time at Sandrock beschäftigt Rollenspieler wochenlang

Autoplay

Es geht hier um My Time at Sandrock, das im Kern zwar eine Lebens- und Farming-Simulation wie Stardew Valley oder Harvest Moon ist, jedoch mit ein paar wichtigen Unterschieden. Obwohl ihr auch hier eure Tiere versorgen und Pflanzen anbauen könnt, steht wie schon im Vorgänger My Time at Portia kein Bauernhof, sondern eine Werkstatt im Mittelpunkt des Geschehens. Dementsprechend spielt Crafting eine weit größere Rolle.

Zudem ist die Spielwelt von My Time at Sandrock nicht ganz so idyllisch, wie man von dem Genre gewohnt ist, denn ihr befindet euch einer großen, postapokalyptischen Welt voller 300 Jahre alter Geheimnisse und Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Diese müsst ihr erkunden, wenn ihr das Wüstenstädtchen Sandrock vor dem Untergang retten wollt.

My Time at Sandrock bietet eine riesige Wüstewelt mit viel Freiraum zur Erkundung.

My Time at Sandrock legt dabei deutlich mehr Wert auf Kampf und Abenteuer als etwa Stardew Valley. Im Umland warten nämlich zahlreiche Monster und andere Feinde auf euch, gegen die ihr euch mit euren selbstgebauten Waffen wehrt, und zwar sowohl im Nah- als auch im Fernkampf. Stellenweise spielt sich My Time at Sandrock dadurch wie ein Third Person Shooter.

Daneben warten noch eine ganze Menge Minispiele und Nebenaktivitäten auf euch, wie üblich in dem Genre könnt ihr etwa Beziehungen zu anderen Stadtbewohnern knüpfen, sowohl freundschaftliche als auch romantische. Letztere wurden seit dem Release durch ein großes Update sogar nochmal deutlich ausgebaut. Alles in allem ist My Time at Sandrock damit eines der vielseitigsten und umfangreichsten Spiele seiner Art und zum aktuellen Preis definitiv ein echtes Schnäppchen: