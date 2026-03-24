PS5-Shooter im Top-Angebot: Dieser millionenfach verkaufte Actionhit ist jetzt richtig günstig!

Wenn ihr bombastische, rasante Action wollt, dürft ihr diesen PS5-Shooter auf keinen Fall verpassen.

Lust auf knallharte Action alter Schule? Dann könnt ihr gerade einen der besten und beliebtesten PS5-Shooter der letzten Jahre (vor allem, wenn es um Singleplayer und Koop geht), günstig im Sonderangebot abstauben. Den brachialen Actionhit, der sich schon in den ersten vier Monaten nach Release rund 6 Millionen Mal verkauft hat, bekommt ihr jetzt bei Amazon günstiger. Hier zahlt ihr nur noch 26,99€ für das Spiel, das zum Release 69,99€ gekostet hat:

Alternativ findet ihr das Sonderangebot übrigens auch bei MediaMarkt und bei Saturn. Dort zahlt ihr zwar einen Euro mehr, könnt euch dafür jedoch bei Abholung die Versandkosten sparen:

Bombastisches Action-Feuerwerk: Das ist der Shooterhit für PS5!

Im Kampf gegen die Tyraniden kommt neben Schusswaffen auch euer Kettensägenschwert zum Einsatz.

Es geht hier um Warhammer 40,000: Space Marine 2, das euch wie schon sein Vorgänger in die Rolle eines schwer gerüsteten Elitekriegers schlüpfen und auf fremden Planeten mit diversen Schusswaffen und eurem treuen Kettensägenschwert ganze Gegnerhorden niedermähen lässt. Diesmal sind allerdings nicht die Orks euer Hauptfeind, stattdessen kämpft ihr gegen die insektenähnlichen, mit einer Schwarmintelligenz ausgestatteten Tyraniden.

Das Leveldesign der Kampagne, die ihr allein oder im Koop spielen könnt, ist dabei weitgehend linear - und das tut ihr gut, denn dadurch kann sie eine gut durchgetaktete und oftmals schlicht atemberaubende Inszenierung bieten. Während ihr selbst im Vordergrund mit tollen Animationen und detaillierten Partikeleffekten eure Gegner zerkleinert, sorgen im Hintergrund Panzer, Artilleriefeuer und gewaltige Tyranidenschwärme für eine fesselnde Schlachtatmosphäre.

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Autoplay

Die Kampagne ist mit ungefähr 8 bis 12 Stunden zwar nicht allzu lang, dafür liefert sie in dieser Zeit aber auch durchgehend temporeiche, fast pausenlose Action ohne langweiliges Füllmaterial. Außerdem ist sie nicht alles, was Space Marien 2 zu bieten hat: Ihr bekommt euch noch einen separaten PvE-Modus mit speziell auf den Koop zugeschnittenen Einsätzen und auch kompetitiven Multiplayer, in dem zwei Teams von bis zu sechs Personen gegeneinander antreten.

Spätestens zum jetzigen Sparpreis können wir euch den Shooter aber auch dann empfehlen, wenn ihr nur allein spielen wollt, denn ein so brachiales Action-Feuerwerk in dieser spielerischen Qualität findet ihr gerade im Singleplayer-Bereich nur sehr selten. Für Koop-Fans ist Space Marine 2 ohnehin ein Hit, hier ist das gemeinsame Tyranidenmetzeln ein so großer Spaß, dass man die Story gut auch mehrfach durchspielen kann.