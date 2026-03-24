  • Anzeige

PS5-Shooter im Top-Angebot: Dieser millionenfach verkaufte Actionhit ist jetzt richtig günstig!

Gerade könnt ihr euch einen der größten Shooter-Hits der letzten Jahre zum Schnäppchenpreis sichern: Das bombastische PS5-Spiel ist jetzt 43€ günstiger als zum Release.

GamePro Deals
24.03.2026 | 14:11 Uhr


zum Shop

Wenn ihr bombastische, rasante Action wollt, dürft ihr diesen PS5-Shooter auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr bombastische, rasante Action wollt, dürft ihr diesen PS5-Shooter auf keinen Fall verpassen.

Lust auf knallharte Action alter Schule? Dann könnt ihr gerade einen der besten und beliebtesten PS5-Shooter der letzten Jahre (vor allem, wenn es um Singleplayer und Koop geht), günstig im Sonderangebot abstauben. Den brachialen Actionhit, der sich schon in den ersten vier Monaten nach Release rund 6 Millionen Mal verkauft hat, bekommt ihr jetzt bei Amazon günstiger. Hier zahlt ihr nur noch 26,99€ für das Spiel, das zum Release 69,99€ gekostet hat:

Brachialen PS5-Shooter jetzt günstig abstauben!

Alternativ findet ihr das Sonderangebot übrigens auch bei MediaMarkt und bei Saturn. Dort zahlt ihr zwar einen Euro mehr, könnt euch dafür jedoch bei Abholung die Versandkosten sparen:

Bombastisches Action-Feuerwerk: Das ist der Shooterhit für PS5!

Im Kampf gegen die Tyraniden kommt neben Schusswaffen auch euer Kettensägenschwert zum Einsatz. Im Kampf gegen die Tyraniden kommt neben Schusswaffen auch euer Kettensägenschwert zum Einsatz.

Es geht hier um Warhammer 40,000: Space Marine 2, das euch wie schon sein Vorgänger in die Rolle eines schwer gerüsteten Elitekriegers schlüpfen und auf fremden Planeten mit diversen Schusswaffen und eurem treuen Kettensägenschwert ganze Gegnerhorden niedermähen lässt. Diesmal sind allerdings nicht die Orks euer Hauptfeind, stattdessen kämpft ihr gegen die insektenähnlichen, mit einer Schwarmintelligenz ausgestatteten Tyraniden.

PS5-Actionhit jetzt zum Schnäppchenpreis sichern!

Das Leveldesign der Kampagne, die ihr allein oder im Koop spielen könnt, ist dabei weitgehend linear - und das tut ihr gut, denn dadurch kann sie eine gut durchgetaktete und oftmals schlicht atemberaubende Inszenierung bieten. Während ihr selbst im Vordergrund mit tollen Animationen und detaillierten Partikeleffekten eure Gegner zerkleinert, sorgen im Hintergrund Panzer, Artilleriefeuer und gewaltige Tyranidenschwärme für eine fesselnde Schlachtatmosphäre.

Video starten 14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Die Kampagne ist mit ungefähr 8 bis 12 Stunden zwar nicht allzu lang, dafür liefert sie in dieser Zeit aber auch durchgehend temporeiche, fast pausenlose Action ohne langweiliges Füllmaterial. Außerdem ist sie nicht alles, was Space Marien 2 zu bieten hat: Ihr bekommt euch noch einen separaten PvE-Modus mit speziell auf den Koop zugeschnittenen Einsätzen und auch kompetitiven Multiplayer, in dem zwei Teams von bis zu sechs Personen gegeneinander antreten.

Spätestens zum jetzigen Sparpreis können wir euch den Shooter aber auch dann empfehlen, wenn ihr nur allein spielen wollt, denn ein so brachiales Action-Feuerwerk in dieser spielerischen Qualität findet ihr gerade im Singleplayer-Bereich nur sehr selten. Für Koop-Fans ist Space Marine 2 ohnehin ein Hit, hier ist das gemeinsame Tyranidenmetzeln ein so großer Spaß, dass man die Story gut auch mehrfach durchspielen kann.

Warhammer 40K: Space Marine 2 jetzt im Top-Angebot schnappen!
Weitere aktuelle Angebote:
PS5-Piratenspiel: Dieses Action-RPG liefert, was Skull and Bones gefehlt hat, und ist jetzt günstig!
von GamePro Deals
Playstation 5 und zwei DualSense-Controller jetzt im unwiderstehlichen Bundle sichern!
von Marina Häuser
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 56 Minuten

PS5-Shooter im Top-Angebot: Dieser millionenfach verkaufte Actionhit ist jetzt richtig günstig!

vor 4 Stunden

PS5-Piratenspiel: Dieses Action-RPG liefert, was Skull and Bones gefehlt hat, und ist jetzt günstig!

vor 7 Stunden

Playstation 5 und zwei DualSense-Controller jetzt im unwiderstehlichen Bundle sichern!

vor 8 Stunden

Über 400 Tonies im Sale: Das sind meine Top 10 der besten Figuren, die ihr gerade supergünstig bekommt!
mehr anzeigen