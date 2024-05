Wieso spielt niemand diesen wunderschönen PS5-Shooter, obwohl er so gut und so günstig ist?

Schon allein für das tolle Artdesign lohnt sich ein Blick auf diesen PS5-Shooter aus 2023.

Eingequetscht zwischen Baldur's Gate 3 und Starfield erschien 2023 ein kleiner Shooter-Diamant für PS5 und Xbox Series, den leider kaum jemand gespielt hat. Und das, obwohl er viele Qualitäten besitzt, die wir lange vermisst haben. Die Rede ist von Immortals of Aveum

Wieso sich diese Investition lohnt, falls ihr den Magie-Shooter bislang genau wie der Rest der Welt verpasst haben solltet, erfahrt ihr hier:

Wieso Immortals of Aveum definitiv einen Blick wert ist

4:19 Immortals of Aveum ist wie ein Call of Duty mit Magie und hat eine enorm umfangreiche Kampagne

Immortals of Aveum ist schon allein deshalb einen Blick wert, weil es sich um einen Singleplayer-Shooter mit einer umfangreichen und aufwendig inszenierten Kampagne handelt. Spiele dieser Art gibt es heutzutage nicht mehr sehr viele. Für die Story allein dürftet ihr rund 20 Stunden brauchen, die optionalen Herausforderungen können noch viele Stunden Spielspaß zusätzlich bringen – ohne irgendwelche Live-Service-Elemente.

Außerdem wird euch ein interessantes, unverbrauchtes Setting und ein komplexes Kampfsystem geboten: In der von Magie beherrschten Spielwelt brauchen wir keine Schusswaffen, stattdessen haut unser Protagonist seinen Feinden rund 25 verschiedene Zauber um die Ohren. Für zusätzliche Komplexität sorgen 80 verschiedene Talente und ein Fortschrittssystem im Rollenspielstil.

Das temporeiche Gameplay verlangt von uns, unsere vielfältigen Fähigkeiten schnell miteinander zu kombinieren. So blocken wir zuerst mit unserem magischen Schild die Attacken der Gegner ab, um anschließend den nächststehenden Feind mit einer Art magischer Peitsche zu uns heranzuziehen und im Nahkampf zu erledigen, bevor wir mit Fernangriffen das Feuer der restlichen Gegner erwidern.

3:13 Immortals of Aveum - Trailer zeigt epischen Kampf auf riesigem Mech

Hinzu kommt, dass Immortals of Aveum ziemlich beeindruckend aussieht, gerade für ein Spiel, das mit einem Team von „nur“ rund 100 Personen entwickelt wurde. Architektur und Artdesign der Fantasy-Welt können sich sehen lassen, vor allem brennen aber die Effekte der Zaubersprüche ein wahres Feuerwerk ab. Da verzeiht man dem Spiel auch die eine oder andere schwache Gesichtsanimation.

Was an Immortals of Aveum weniger gelungen ist

Zu den Schwachstellen von Immortals of Aveum gehört die Geschichte, die zwar nicht schlecht, aber sehr klischeebeladen ist. Ein böses Reich, das die Kontrolle über die Magie an sich reißen will, und ein Protagonist, der als Auserwählter mit besonderen Fähigkeiten die freie Welt verteidigt, sind nicht gerade innovativ. Immerhin: Einige Dialoge und ein paar der Nebenfiguren sind durchaus gut und witzig geschrieben.

Architektonisch sehen die Level in Immortals of Aveum sehr hübsch aus. Allzu viel Raum für Erkundung gibt es aber nicht.

Außerdem hätte man aus der interessanten Spielwelt noch etwas mehr herausholen können. Die Level sind weitgehend linear, was prinzipiell nicht schlecht ist, weil so das Spieltempo hoch bleibt und wir nicht sinnlos durch die Gegend laufen müssen. Ein bisschen mehr zu entdecken und etwas mehr Liebe für kleine Details hätten der Immersion aber gutgetan.

Trotzdem solltet ihr auf jeden Fall einen Blick auf Immortals of Aveum werfen, wenn ihr Lust auf einen guten Solo-Shooter habt.

