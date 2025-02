PS5-Spiele für 15€ im Angebot: Diese drei angeblichen Flops sind besser, als ihr denkt, und haben endlich eine Chance verdient!

Zwei Shooter und ein Open-World-Spiel: Diese drei PS5-Spiele lohnen sich jetzt zum Preis von 15€ wirklich, auch wenn sie nicht den besten Ruf haben.

Es gibt manchmal Spiele, die durch schlechtes Marketing, einen mangelhaften technischen Zustand oder einfach durch Pech zum Release völlig untergehen, aber später zum günstigen Preis und in besserem Zustand dennoch ihr Geld wert sind. Drei große PS5-Spiele dieser Art, die ihr jetzt schon für knapp 15€ im Angebot abstauben könnt, haben wir euch in diesem Artikel herausgesucht und stellen sie euch kurz vor.

Ein Open-World-Spiel für alle, denen Gameplay wichtiger ist als Story

18:26 Forspoken - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Dass das von Square Enix veröffentlichte Forspoken kein Erfolg war, hat gute Gründe. Die teils peinlichen Dialoge und die wenig sympathische Hauptfigur machten zum Release nicht viel Lust auf das Open-World-Spiel. Das ist schade, denn abseits davon hat Forspoken so einige Qualitäten. Die riesengroße Fantasy-Welt mit ihren malerischen Landschaften voller Dungeons, Ruinen und Gegnerhorden ist nur eine davon.

Wichtiger ist aber das tolle Parkoursystem, welches dafür sorgt, dass allein die Fortbewegung schon Spaß macht: Indem wir uns mit dem Enterhaken von Fels zu Fels schwingen oder übers Wasser gleiten, rasen wir in Windeseile durch die hübsche Szenerie. Auch das Kampfsystem mit verschiedenen Angriffs- und Unterstützungszaubern kann überzeugen. Wenn euch das Gameplay ohnehin wichtiger ist als Story und Charaktere, lohnt es sich daher, Forspoken eine Chance zu geben.

Magie-Shooter mit starker Optik und Solo-Kampagne

4:19 Immortals of Aveum ist wie ein Call of Duty mit Magie und hat eine enorm umfangreiche Kampagne

Unter den drei Spielen in diesem Artikel ist Immortals of Aveum bei Kritikern mit Abstand am besten angekommen, und das aus gutem Grund. Schließlich hat der Fantasy-Shooter, in dem ihr mit Zaubern statt mit Gewehren feuert, schon rein optisch einiges zu bieten. In einer wunderschönen Welt mit eindrucksvoller, fremdartiger Architektur stürzt ihr euch in Gefechte, die ein wahres Effektfeuerwerk abbrennen.

Auch spielerisch liefert Immortals of Aveum durchaus ab: Die 25 verschiedenen Zauber und 80 Talente und Fähigkeiten bieten mehr als genug kreativen Spielraum, um mit verschiedenen Taktiken zu experimentieren. Die Story ist zwar etwas klischeehaft, ändert aber nichts daran, dass die Kampagne während ihrer etwa 14 bis 20 Stunden Spielzeit bestens unterhält. Fans von Solo-Shootern, die auch mal ein anderes Szenario haben möchten als moderne Konflikte, sollten deshalb unbedingt mal reinschauen.

Online-Shooter stark verbessert: Endlich ein richtiges Schlachtfeld!

12:31 Es hat über 17 Monate gedauert, aber jetzt macht Battlefield 2042 tatsächlich richtig Spaß

Battlefield 2042 war zum Release ein Desaster, und zwar nicht nur aufgrund des miserablen technischen Zustandes, sondern auch aufgrund der uninspirierten und schlecht ausbalancierten Karten und wegen Gameplay-Neuerungen, die schlicht nicht gut funktioniert haben. Durch zahlreiche Updates wurden aber mittlerweile nicht nur die technischen Fehler ausgemerzt, auch die Maps wurden überarbeitet und es wurden sogar einige neue, bessere hinzugefügt.

Auch spielerisch gab es große Änderungen, beispielsweise ist das beliebte Klassensystem zurückgekehrt. Ein Meilenstein der Reihe ist Battlefield 2042 trotzdem nicht, aber doch zumindest ein vernünftiges Battlefield und zum Preis von 14,99€ auf jeden Fall gut genug, um sich die Zeit bis zum Release des Ende 2025 erscheinenden Battlefield 7 zu vertreiben, das den Fans der Serie dann hoffentlich gleich zum Release liefern kann, was sie sich wünschen.