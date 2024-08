PS5-Spiele jetzt im Amazon-Sale abstauben: Das sind die 10 besten Angebote von Hogwarts Legacy bis Final Fantasy 16

Bei Amazon könnt ihr gerade eine ganze Reihe großer PS5-Hits günbstig abstauben. Wie lange die Deals noch laufen, verrät der Händler allerdings nicht.

Obwohl offiziell gar keine größere Aktion läuft, gibt es bei Amazon gerade eine erstaunliche Menge an PS5-Spielen im Angebot, und zwar zu Preisen, die teils genauso günstig oder sogar noch günstiger als am Amazon Prime Day sind. Mit dabei sind sowohl große AAA-Hits wie Hogwarts Legacy und Final Fantasy 16 als auch kleinere Geheimtipps und sogar erst vor ein paar Monaten erschienene Titel aus 2024.

Leider hat Amazon bislang keine richtige Übersichtsseite für die Angebote gestartet, aber viele der besten Deals findet ihr hier auf Amazons PS5-Bestsellerliste:

Für alle, die nicht selbst suchen möchten, haben wir ib diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht.

PS5-Spiele günstig Amazon: 10 Highlights

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Die aktuellen Angebote vieteb eine breite Auswahl an PS5-Spielen, in der für jeden etwas dabei sein sollte. Fans epischer Rollenspiele sollten zu Final Fantasy 16 greifen, das für für einen großen Exklusivtitel aus 2023 ziemlich stark reduziert ist. Ähnliches gilt für den knallharten Action-Hit Armored Core 6, der von den Machern und Dark Souls und Elden Ring stammt.

Wer nach einem guten Soulslike sucht, ist allerdings mit Lords of the Fallen besser aufgehoben, das zwar nicht perfekt, aber den Sparpreis von 19,99€ definitiv wert ist, allein schon für die fantastische Präsentation. Hier unsere Auswahlliste:

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Unter den aus 2024 stammenden Spiele-Highlights ist das Horrorspiel Alone in the Dark, dessen Action-Passagen zwar viel zu wünschen übrig lassen, das aber dafür in seinen ruhigeren Momenten eine packende Atmosphäre bietet. Außerdem könnt ihr das Open-World-Spiel Rise of the Ronin, dessen Gameplay irgendwo zwischen Dark Souls und Ghost of Tsushima angesiedelt ist, bereits zum halben Preis abstauben.

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Ihr solltet damit rechnen, dass bei einzelnen Spielen jederzeit der Preis geändert werden oder der Vorrat ausverkauft sein kann.

Weitere günstige Schnäppchen oder auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier in diesen Artikeln: