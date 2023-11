PS5-Spiele am Black Friday: Die 20 besten Angebote, die ihr jetzt noch schnell abstauben könnt

Bis Montag könnt ihr in den Black Friday Sales von Amazon und MediaMarkt noch günstige PS5-Spiele abstauben, falls die Angebote nicht schon vorher ausverkauft sind.

Der Black Friday ist zwar schon vorbei, die meisten der Sales laufen aber noch bis Montag. Wenn ihr auf der Suche nach günstigen PS5-Spielen seid, solltet ihr die Gelegenheit noch nutzen und zuschlagen, denn gerade für Sonys Konsole gibt es eine riesige Auswahl an Sonderangeboten, darunter auch PS5-Exklusivtitel und viele große Hits aus 2023.

Welche PS5-Deals ihr aktuell noch bekommen könnt, ist von Shop zu Shop recht unterschiedlich. Bei Amazon ist zwar ein großer Teil der Exklusivtitel schon ausverkauft, mit Spielen wie Hogwarts Legaxy oder Jedi: Survivor bekommt ihr hier aber trotzdem noch einige der größten Blockbuster aus 2023 zu günstigen Preisen. Wir haben euch zehn Highlights herausgesucht:

Die besten PS5-Spiele im Amazon Black Friday:

Bei Amazon ist das Angebot schon ausverkauft, aber bei MediaMarkt könnt ihr Spider-Man Miles Morales im Moment noch für 19,99€ bekommen.

Bei anderen Händlern wie beispielsweise bei MediaMarkt oder bei Saturn sind auch viele First-Party-Hits noch verfügbar und günstig, etwa die Open-World-Hits Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden und Ghost of Tsushima. Auch aus den MediaMarkt-Deals haben wir euch nochmal zehn Top-Angebote zusammengestellt.

Die besten PS5-Angebote im MediaMarkt Black Friday:

Einige der Angebote, die es bei Amazon gibt, könnt ihr übrigens auch bei MediaMarkt bekommen könnt. Bei ab 18 Jahren freigegebenen Spielen wie God of War Ragnarök habt ihr bei MediaMarkt den Vorteil, dass ihr sie auch bei einem Markt in eurer Nähe abholen und so die hohen Versandkosten vermeiden könnt, die in solchen Fällen anfallen. Bei Amazon hingegen kommen bei Ab-18-Titeln stets 5€ für den Versand dazu.

Ihr wollt noch mehr günstige Black Friday-Angebote finden? Auf unserer GamePro Deal-Übersicht haben wir euch viele Highlights herausgesucht. Hier ein paar Beispiele: