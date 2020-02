Gran Turismo 7 könnte auf PS5 mit "120 FPS oder sogar 240 FPS" laufen

In den letzten Monaten hat sich Polyphony Digital-CEO Kazunori Yamauchi des Öfteren zur Zukunft der Gran Turismo-Reihe geäußert. Obwohl GT Sport noch immer regelmäßig mit neuen Inhalten ausstaffiert wird, arbeitet das Team längst am nächsten Ableger der Racing-Reihe, der offenbar mit Blick auf die PS5 entwickelt wird.

Im Interview mit GT Planet gab Yamauchi einen Ausblick auf die selbstgesteckten Ziele seiner Entwickler, wenn es darum geht Gran Turismo auf die PS5 zu bringen. Für Gran Turismo 7, sollte der nächste Teil denn so heißen, gibt es ambitionierte Pläne in Sachen Performance.

"Ich finde, was die Auflösung angeht, sind 4K genug. [...] In Sachen Bildern pro Sekunde bin ich eher daran interessiert auf 120 FPS oder sogar 240 FPS abzuzielen, anstatt sie bei 60 FPS zu belassen. Ich glaube, das ist der Punkt, der die Spielerfahrung von hier an verändern wird."