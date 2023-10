PS5-SSD für 54€: Letzte Chance auf 1TB schnellen Speicher im Prime Day-Angebot

Am Amazon Prrime Day gibt es schnelle PS5-SSDs zu Schnäppchenpreisen, aber nur noch für ein paar Stunden.

Eure PS5 braucht mehr Speicherplatz? Dann solltet ihr euch besser beeilen, denn nur noch bis Mitternacht bekommt ihr durch den Amazon Prime Day die schnelle NVMe SSD Crucial P5 Plus im Angebot, die bestens für Playstation 5 geeignet ist. Für die Version mit 1TB Speicher bezahlt ihr jetzt nur noch schlappe 54,49€. Hier geht’s zum Deal:

Alternativ könnt ihr euch auch die Heatsink-Version günstig im Prime Day-Angebot schnappen, dann zahlt ihr mit 64,99€ aber ein bisschen mehr. Beide Angebote gelten nur für Prime-Mitglieder.

Was taugt die Crucial P5 Plus für die PS5?

Mehr als schnell genug: Die Crucial P5 Plus ist eine NVMe SSD mit dem richtigen Formfaktor, um in die PS5 zu passen (M.2 2280), und außerdem mit einer hohen Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s. Sony empfiehlt für die PlayStation 5 eine SSD mit mindestens 5.500 MB/s. Mit der Crucial P5 Plus seid ihr also sehr gut ausgerüstet und bekommt kurze Ladezeiten.

Die Crucial P5 Plus ist sehr gut für den Einsatz in der PlayStation 5 geeignet.

Mit oder ohne Heatsink? Sony empfiehlt, eine SSD mit Heatsink zu verwenden. Die Crucial P5 Plus funktioniert allerdings auch so in der PS5. In seltenen Fällen kann es dann aber zur Überhitzung und zu eine Drosselung der Leistung kommen. Falls ihr das nicht riskieren wollt, solltet ihr euch für die Heatsink-Version entscheiden.

Ihr könnt aber auch erst mal die SSD ohne Kühlkörper einbauen und später immer noch mit einem Heatsink nachrüsten, falls ihr nicht zufrieden seid. Hier ein paar Kühlkörper, die in die PS5 passen:

Letzte Chance auf Prime Day-Angebote

