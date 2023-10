Schnelle PS5-SSD im Angebot: Jetzt 4TB Speicherplatz zum Toppreis am Amazon Prime Day abstauben

Durch die WD Black SN850X SSD mit 4TB könnt ihr eure Speicherplatzsorgen auf der PS5 für lange Zeit vergessen.

Ihr habt keine Lust mehr, euch über den Speicherplatz eurer PS5 Gedanken machen zu müssen? Dann bietet der Amazon Prime Day den perfekten Deal für euch. Hier könnt ihr nämlich gerade mit der WD Black SN850X eine sehr gut für PlayStation 5 geeignete NVMe SSD mit stattlichen 4TB Speicher zu einem günstigen Preis bekommen:

Damit habt ihr mehr als genug Platz für kommende Hits wie das fast 100 GB große Marvel’s Spider-Man 2. Statt 399,99€ (UVP) bezahlt ihr für die SSD nur noch 259,99€. Laut Vergleichsplattformen gibt es sie nirgendwo sonst so günstig. Das Angebot sollte noch bis 23:59 Uhr am 11. Oktober gültig sein, sofern es nicht vorher ausverkauft ist.

Falls euch 4TB doch ein bisschen zu viel sind und ihr es lieber eine Stufe kleiner und dafür günstiger hättet, gibt es übrigens auch einige SSDs mit 1 und 2TB im Angebot. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was taugt die WD Black SN850X für die PS5?

Die WD Black SN850X bietet mehr als genug Speicherplatz für die PS5. Über einen Heatsink verfügt sie allerdings nicht.

Hohe Geschwindigkeit, kurze Ladezeiten: Die WD Black SN850X hat nicht nur den richtigen Formfaktor (M.2 2280) für die PS5, sondern sorgt auch mit einer sehr hohen Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s für geringe Ladezeiten. Damit ist die sogar noch etwas schneller als die beliebte Samsung 980 Pro, die bei 7.000 MB/s liegt. Laut Sony sollte eine NVMe SSD für den Einsatz in der PS5 mindestens eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s bieten.

Ungekühlt: Bei dem Angebot handelt es sich allerdings um die Version der WD Black SN850X ohne Heatsink. Prinzipiell funktioniert die SSD zwar auch so in der PlayStation 5. In Ausnahmefällen könnte es dann aber zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommen. Wenn ihr kein Risiko eingehen wollt, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Heatsinks, die in die PS5 passen:

