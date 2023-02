PS5-SSD mit 2 TB: Schnappt euch die Kingston Fury Renegade jetzt günstig wie nie

Auf dem Speicher eurer PS5 wird es langsam eng? Dann habt ihr Glück: Bei Alternate könnt ihr nämlich gerade die gut für PS5 geeignete NVMe SSD Kingston Fury Renegade im Sonderangebot bekommen: Für die Version mit 2 TB Speicherplatz zahlt ihr aktuell nur noch 167,90€. Damit ist Alternate derzeit mit Abstand der günstigste Anbieter, laut der Vergleichsplattform Idealo gab es die SSD bislang überhaupt noch nie so günstig. Hier kommt ihr zum Deal:

Das Angebot ist theoretisch noch bis 9 Uhr morgens am 1. März gültig, könnte aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind laut Shopseite noch 68 Prozent der Exemplare verfügbar.

Wie gut ist die Kingston Fury Renegade SSD für die PS5?

Sehr schnell: Die Kingston Fury Renegade hat mit dem Formfaktor M.2 2280 nicht nur die richtige Größe, um in die PS5 zu passen. Die NVMe SSD ist auch sehr schnell. Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7.300 MB/s liegt sie knappt über der Samsung 980 Pro und ungefähr auf dem Niveau der WD Black SN850X. Die PlayStation 5 braucht eine SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von wenigstens 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit der Kingston Fury Renegade ist mit bis zu 7.000 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch (die Samsung 980 Pro bietet z.B. bis zu 5.000 MB/s), das ist für die PS5 aber weniger wichtig.

Heat Spreader inklusive: Die Kingston Fury Renegade ist in der angebotenen Version bereits mit einem dünnen Heat Spreader ausgestattet, der zwar nicht so gut kühlt wie ein teurer Heatsink, aber für den Einsatz in der PS5 ausreichend ist und zudem durch seine schmale Form problemlos in die Konsole passt. Theoretisch funktionieren NVMe SSDs zwar auch ganz ohne Kühlkörper in der PS5, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zu Spielabstürzen kommt.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf und Einbau einer SSD in eure PlayStation 5 achten solltet, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Kaufberatung: