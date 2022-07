PS5-SSD mit 2 TB: Speicher jetzt günstig erweitern mit der Samsung 980 Pro

Falls der Speicherplatz eurer PS5 knapp wird und ihr die Gelegenheit verpasst habt, euch zum Prime Day eine günstige SSD zu holen, habt ihr jetzt nochmal die Chance, das Versäumte zu einem ähnlich guten Preis nachzuholen: Bei Mindfactory könnt ihr jetzt die gut für PS5 geeignete SSD Samsung 980 Pro mit 2 TB Speicher für nur 219€ bekommen. So günstig könnt ihr sie laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst bekommen. Ihr findet das Angebot unter den sogenannten Mindstar-Deals:

Der günstige Preis wird euch nur angezeigt, wenn ihr über die Mindstars-Seite auf die Produktseite der SSD geht. Falls ihr die Samsung 980 Pro direkt aufruft, beispielsweise über die Suchfunktion, kostet sie 238€. Deshalb können wir leider nicht direkt auf die SSD verlinken. Der Deal ist übrigens auf insgesamt 200 Exemplare begrenzt und dürfte deshalb nicht allzu lange laufen.

Was taugt die Samsung 980 Pro für PS5?

Hohe Geschwindigkeit: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist die Samsung 980 Pro bestens für den Einsatz in der PlayStation 5 geeignet. Für Sonys Konsole benötigt ihr eine NVMe-SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die Samsung 980 Pro mit 5.100 MB/s ebenfalls sehr gut ab, das ist für die PS5 aber nicht so wichtig. Außerdem hat die Samsung 980 Pro natürlich auch den richtigen Formfaktor, um in die PS5 zu passen.

Kein Heatsink: Allerdings hat die Samsung 980 Pro in der angebotenen Version keinen Heatsink. Wenn ihr sie in der PS5 einsetzen wollt, solltet ihr deshalb separat einen Kühlköper dazukaufen und anbringen, ansonsten riskiert ihr Überhitzung und Abstürze. Beim Kauf müsst ihr darauf achten, dass der Heatsink eurer Wahl nicht zu groß ist für die PS5. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen:

Mehr über SSDs für PS5 und worauf ihr beim Kauf achten solltet könnt ihr in unserer SSD-Kaufberatung erfahren.

Samsung 980 Pro + DualSense Controller im Angebot

Falls 2 TB euch zu viel sind, könnt ihr übrigens gerade auch die Samsung 980 Pro mit 1 TB im Angebot bekommen, und zwar im Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller für nur 149,99€:

