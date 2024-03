Nur für kurze Zeit: PS5-SSD mit 2TB und 7.400 MB/s für nur 95€ schnappen!

Die schnelle PS5-SSD Teracle T450 gibt's gerade bei Mindfactory im Angebot. Es sind aber nicht viele Exemplare verfügbar.

Euer PS5-Speicher wird knapp? Dann findet ihr jetzt bei Mindfactory eine günstige Lösung für euer Problem: Dort gibt es nämlich gerade die schnelle und sehr gut für PS5 geeignete NVMe SSD Teracle Gen4 T450 mit 2TB für nur 95€. Ihr dürft euch allerdings nicht allzu lange Zeit lassen, denn das Angebot ist auf 160 Exemplare beschränkt. Ihr findet es unter den sogenannten Mindstar-Deals, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Wichtig: Ihr müsst die SSD unbedingt über die Mindstar-Deals finden. Wenn ihr beispielsweise die Suchfunktion nutzt, ohne vorher auf der Mindstar-Seite gewesen zu sein, wird euch ein höherer Preis angezeigt!

Die Preise für PS5-SSDs steigen!

Das Angebot ist auch deswegen interessant, weil die Preise für PS5-SSDs nach langer Talfahrt in den letzten Monaten wieder deutlich steigen. Einer der Gründe dafür ist eine Drosselung der Produktion durch Samsung, einem der größten Hersteller schneller NVMe-SSDs. Es ist also gut möglich, dass in ein paar Monaten die Preise noch deutlich höher sein werden als aktuell.

Wie gut ist die Teracle Gen4 T450 für die PS5 geeignet?

Die Teracle Gen4 T450 bietet eine hohe Geschwindigkeit, ihr fehlt allerdings ein Heatsink.

Geschwindigkeit nah am Maximum: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist die Teracle Gen4 T450 bestens für PS5 geeignet und sogar nahe am Maximum dessen, was mit der PS5 überhaupt möglich ist. Laut offiziellen Angaben von Sony sollte eine PS5-SSD eine Lesegeschwindigkeit von wenigstens 5.500 MB/s bieten. Die Schreibgeschwindigkeit der Teracle Gen4 T450 ist mit bis zu 6.400 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch, das ist für die PS5 aber weniger wichtig.

Kein Heatsink: In der angebotenen Version verfügt die Teracle Gen4 T450 allerdings über keinen Heatsink. Zwar funktioniert sie auch so in der PS5, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt. Falls ihr sichergehen wollt, dass euch das nicht passiert, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

Ihr wollt noch mehr günstige Sonderangebote oder auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: