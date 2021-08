PS5: Der SSD-Einbau kommt euch teuer zu stehen, aber das hier ist die günstigste Option

Die PS5 verfügt über einen recht knapp bemessenen, internen SSD-Speicherplatz. Der lässt sich dank der Beta-Systemsoftware nun endlich erweitern. Zwar noch nicht offiziell für alle und eben noch in der Beta, aber das Ganze sorgt trotzdem schon für jede Menge Wirbel.



Unter anderem deshalb, weil die SSDs in dieser Geschwindigkeits- und Größenordnung eine ganze Stange Geld kosten. Hier findet ihr die bisher günstigste, offiziell kompatible SSD für die PS5.

SSD in die PS5 einbauen: Seit einigen Tagen gibt es das Systemsoftware-Update für Beta-Nutzer*innen, das es euch erlaubt, den internen Speicher der PS5 mit einer passenden SSD mit der angemessenen Geschwindigkeit zu erweitern. Wie das funktioniert und was ihr dabei beachten müsst, könnt ihr hier in unserer großen GamePro-Übersicht nachlesen:

Welche SSD passt? Bisher gibt es noch nicht besonders viele SSDs mit dem PCIe 4.0-Standard. Die müssen dann auch noch schnell genug sein und von der Größe her in den Slot der PS5 passen. Das kann besonders kompliziert werden, wenn ihr noch einen zusätzlichen Heatsink braucht (oder der verbaute Heatsink zu hoch ist). Hier findet ihr eine Liste mit passenden SSDs.

Das ist die günstigste SSD, die ihr in die PS5 einbauen könnt:

Aktuell am günstigsten: Momentan ist die günstigste, offiziell als kompatibel bestätigte SSD für eure PS5 die Gigabyte Aorus 7000s. Die kostet bei den meisten Preisvergleichsportalen aktuell "nur" 390 Euro plus Versand und erweitert euren PS5-Speicher um 2 TB. Diese Preise unterliegen natürlich Schwankungen, das heißt, dass sich das schon bald ändern kann.

Starke Konkurrenz: Es gibt zwei SSDs, die kompatibel sein müssten und sogar noch etwas günstiger ausfallen. Allerdings muss bei beiden ein zusätzlicher Heatsink gekauft beziehungsweise der mitgelieferte ausgetauscht werden, was den Preisvorteil von wenigen Euro direkt wieder ausgleichen dürfte. Außerdem fehlt bei den beiden SSDs noch die offizielle Bestätigung, sie sollten von den Spezifikationen her aber passen.

Selbstverständlich könnt ihr auch andere SSDs via USB anschließen, aber nur als Außenlager für eure Daten. Die Platten sind zu langsam, um von ihnen direkt PS5-Titel abspielen zu können. Wollt ihr eure Daten aber nur zwischenlagern, geht das natürlich auch so. Ihr müsst dann allerdings ab und zu hin- und herkopieren.

Habt ihr schon eine SSD für eure PS5 ins Auge gefasst? Wie viel Geld seid ihr bereit zu zahlen?