Die PS5 bekommt nach drei Jahren eine Funktion, die es auf der PS4 seit Ewigkeiten gibt

Im deutschen PlayStation 5-Store könnt ihr aller Voraussicht nach bald wieder Bewertungen abgeben.

Ob nun Steam, Amazon, Xbox Store oder PSN – Bewertungen und Rezensionen von Spieler*innen gehören eigentlich zum Standardrepertoire digitaler Ladenzeilen. Bei der PS5 jedoch nicht, dort hat Sony die Funktion direkt zum Launch wieder abgeschaltet. Offenbar feiert sie bald aber ein Comeback.

Ihr kennt die Sternebewertungen im PlayStation Store sicherlich von der PS4 oder auch von der Xbox One/Xbox Series: Mit einem Fünf-Sterne-Rating könnt ihr festlegen, wie gut euch ein Spiel gefallen hat. In der Produktseite des Titels wird dann der Durchschnitt aller Bewertungen ermittelt.

Auf der PS5 ging das bislang nicht, dort wurde die Funktion zum Release der Konsole abgeschaltet. Laut der britischen News-Seite Push Square ändert sich das aber gerade, bei einigen Nutzer*innen werden die Sterne-Ratings wieder angezeigt.

Hier etwa beim japanischen Rollenspiel Eternights:

With the recent addition of Rating in the PSN store it looks really good for Eternights on Playstation too! Very glad to see this game doing so well with players. I had a lot of fun myself. It really is a special game. pic.twitter.com/yfbbGpOk5Z