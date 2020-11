PS5: Achtung, bei Trophäen wird eure Stimme mit aufgenommen

Wer kennt es nicht: Endlich ist der stärkste Boss im Spiel erledigt, schon regnet es eine neue Trophäe und eure Freude ist kaum zu bremsen! Mit der PlayStation 5 könnt ihr euch nach einem Erfolg ein kurzes Video zum Erhalt der Trophäe ansehen, das die Konsole aufgenommen hat. Doch falls ihr euch das Video hinterher ansehen möchtet, dann erschreckt euch nicht, denn neben dem Spielsound wird auch eure Stimme im Video zu hören sein.

PS5 nimmt neben Video auch eure Stimme auf

Allzeit bereit: Das Mikrofon des DualSense-Controllers der PS5 ist standardmäßig eingeschaltet. So kann es in Multiplayerpartien zu peinlichen Konversationen kommen, wenn sich ungeahnte Szenen in den eigenen vier Wänden abspielen. Bislang hat Sony versichert, dass Sony den Voice-Chat in Multiplayerschlachten nicht aufnimmt. Doch wie es scheint, wird eure Stimme aufgenommen, sobald ihr eine Trophäe freischaltet.

Ein Reddit-User hat dies erst realisiert, nachdem er sich seinen Sieg über einen Gegner in Demon's Souls ansehen wollte und dabei sein Jubelschrei zu hören war. So können wir gespannt sein, welche lustigen Videos dieses Feature in Zukunft noch liefern wird. Falls ihr eure Stimme nicht aufnehmen lassen wollt, könnt ihr sogar die Aufnahme von Trophäen-Videos ganz deaktivieren.

Der beste Preis für eure Mühen

Generell sind Trophäen etwas Erstrebenswertes, das die PS5 bietet. Welche acht Dinge PS5-Trophäen jedoch besser machen sollten, das verraten euch Linda und Sebastian:

Habt ihr schon einmal einen gellenden Jubelschrei bei einer Trophäe ausgestoßen?