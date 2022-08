PS5-TV: Viel günstiger dürfte der Sony X90J mit 120 Hz nicht mehr werden

Bei Otto könnt ihr jetzt den sehr gut für PlayStation 5 und auch für Xbox Series X geeigneten 4K-Fernseher Sony X90J in der Größe 55 Zoll für nur 799,99€ (UVP: 1299€) im Angebot bekommen. So günstig könnt ihr ihn laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst bekommen. Das Angebot gilt laut Produktseite noch bis Ende des Monats, es könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein.

Ob es das aus 2021 stammende Modell irgendwann noch deutlich günstiger geben wird, bevor es vom Markt verschwindet, ist fraglich. Früher oder später dürfte nur noch der bereits erschienene, aber bislang viel teurere Nachfolger Sony X90K verfügbar sein. Diesen bekommt ihr nach Angaben von Idealo in der Größe 55 Zoll gerade nirgendwo für weniger als 1500€. Da der Sony X90K kaum Fortschritte im Vergleich zum Vorgänger gemacht hat, würden wir euch raten, zum Sony X90J zu greifen, solange ihr ihn noch günstig bekommen könnt.

Wie gut ist der Sony X90J?

Gutes Bild durch Full Array Local Dimming: Der Sony X90J ist ein 4K-Fernseher aus 2021 und steht am oberen Ende der Mittelklasse. Das bedeutet: Mit OLED-TVs kann er bei der Bildqualität zwar nicht ganz mithalten, aber er bietet trotzdem ein sehr gutes Bild dank seinem kontrastreichen VA-Display, einer recht hohen Spitzenhelligkeit und gutem Full Array Local Dimming. Letzteres bedeutet, dass der Bildschirm in Zonen aufgeteilt ist, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, was für eine bessere Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen sorgt.

HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen: Fürs Gaming ist der Sony X90J sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und über zwei Anschlüsse mit vollem HDMI 2.1. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist dadurch Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Durch ein Software-Update werden inzwischen auch ALLM und VRR unterstützt. Der Input Lag liegt bei 10 bis 11 ms mit 120 Hz und 18 ms mit 60 Hz. Das ist nicht ganz so niedrig wie bei aktuellen Modellen von LG und Samsung, trotzdem handelt es sich um gute Werte fürs Gaming.

Mehr über den Sony X90J und seine Konkurrenz könnt ihr in unserer großen Gaming-TV-Kaufberatung erfahren:

250 4 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series