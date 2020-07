PS5 soll sich in 5 Jahren 170 Millionen Mal verkaufen & PS4 überholen

Die PlayStation 5 ist noch nicht einmal erschienen, es gibt keinen Release-Termin aber ein Zulieferer ist sich jetzt sicher, dass sie ein Erfolg wird.

170 Millionen ausgelieferte Einheiten in 5 Jahren

Die Aussage kommt über eine anonyme Quelle, die bei einem Lieferanten in Taiwan arbeitet, die Teile für die PS5 herstellen. (via Digitimes).

Mehr Auslieferungen als die PS4: Demnach soll die PlayStation 5 innerhalb von fünf Jahren mindestens 120 Millionen Einheiten. Er spricht im Maximum sogar von 170 Millionen Konsolen. Die PS4 hingegen hat es kürzlich auf 110 Millionen Einheiten geschafft. Erst vor kurzem hat Sony mehreren Quellen nach, die Produktion für Konsolen erhöht und will so bis Ende des Jahres 10 Millionen Einheiten ausliefern.

Ein kürzerer Lebenszyklus: Interessanterweise redet die Quelle darüber, dass die Konsole nur einen Zyklus von fünf Jahren haben könnte. Das wäre im Vergleich mit allen anderen PlayStation-Konsolen der kürzeste Zyklus. Die PS1 hat es auf etwas mehr als fünf Jahre, die PS2, PS3 und PS4 auf jeweils sechs bis sieben Jahre geschafft. Ob sich das am Ende aber auch als wahr herausstellt, ist derzeit nicht abzuschätzen. Vor allem wenn die Konsole so erfolgreich sein sollte, wie er prognostiziert, wird Sony in fünf Jahren nicht die nächste Konsole auf den Markt bringen.

Woher kommt die Quelle? Sie steht einem Zulieferer aus Taiwan nahe und hat demnach Ahnung über die Produktionswege der PS5. So sollen die Prozessoren von AMD bereits verpackt und zu Sony geliefert werden, damit sie weiter verarbeitet werden können. Die Quelle geht davon aus, dass im dritten Quartal die Produktion stark ansteigen wird, um die erste Welle an Konsolen zu unterstützen.

Was denkt ihr, kann die PS5 wirklich in nur fünf Jahren die PS4 bei der Zahl der Auslieferungen wirklich überholen?