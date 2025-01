Neues PS5-Update 10.60 ist erschienen und so steht es um die Anniversary-Themes

Für die PlayStation 5 gibt es mal wieder ein neues Update.

Wenn ihr heute eure PlayStation 5 anschaltet, dürfte euch auffallen, dass ein neuer Download ansteht: Für die Sony-Konsole ist nämlich eine neue Version der Firmware erschienen, die ihr ab sofort herunterladen könnt. Alle wichtigen Infos dazu fassen wir hier zusammen.

Alle Infos zu Firmware-Version 10.60

Versions-Nummer des Updates: 25.01-10.60

25.01-10.60 Größe des PS5-Updates: 1,320 Gigabyte

1,320 Gigabyte Ab wann kann das Update runtergeladen werden? Ab sofort, die neue Firmware ist für alle verfügbar.

Die Patchnotes zum neuen Update fallen diesmal wieder merklich kleiner aus. Auf der offiziellen Supportseite von Sony werden die Inhalte folgendermaßen aufgeführt:

Systemperformance und Stabilität: Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert. UI und Verbesserungen der Nutzbarkeit: Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Was genau hinter diesen Änderungen steckt, spezifiziert Sony natürlich auch diesmal nicht genauer. Es dürfte sich also auch diesmal primär um Bugfixes und Anpassungen an der Sicherheitssoftware der Konsole handeln. Für euch ändert sich also in erster Linie einmal nichts.

Im letzten größeren PS5-Update steckten zumindest einige Anpassungen, die die PS5 Pro betroffen haben:

Mehr zum Thema Neues PS5-Update 10.40 jetzt für alle erschienen und macht den Umstieg auf die Pro leichter von Chris Werian

0:50 DualSense Edge, PS Portal und das Pulse Headset für PS5 bekommt ihr ab Februar in einer neuen Farbe

Autoplay

PS1-Theme bleibt vorerst erhalten

Zum 30-jährigen Geburtstag der ersten PlayStation hatte Sony Anfang Dezember ein ganz besonderes Update rausgebracht. Das hatte nämlich den Startup-Sound der PS1 und die Menüs von PlayStation 1 bis PlayStation 4 auf die neueste Konsole gebracht.

Aber bereits bei der Enthüllung hatte Sony angekündigt, dass diese Themes nur zeitlich begrenzt auf der PS5 verügbar sein werden. Falls ihr euch jetzt Sorgen machen solltet, dass die Themes mit dem neuesten Update entfernt wurden, können wir euch beruhigen.

Die Anniversary-Themes bleiben vorerst weiterhin erhalten. Wie lange das der Fall sein wird, hat Sony leider noch immer nicht verraten. Viele Fans wünschen sich natürlich, dass die Themes dauerhaft erhalten bleiben und selbst Domino's Pizza hat sich dafür ausgesprochen.

Interessieren euch die Änderungen in solchen Updates, oder ladet ihr sie einfach pflichtmäßig herunter?