Neues PS5-Update jetzt verfügbar - ratet mal, was der Patch bringt

Eine Woche nach dem Release des letzten PS5-Updates legt Sony mit einem weiteren nach. Denn wer jetzt seine PlayStation 5 anschaltet, wird dazu aufgefordert, die neueste System-Software mit der Versionsnummer 22.02-06.02.00 herunterzuladen. Nennenswerte Neuerungen oder gar frische Features stehen mit der neuen Version allerdings nicht an.

Größe des aktuellen PS5-Patches: circa 1 GB

Vielleicht habt ihr anhand der Überschrift schon erraten, was genau in der neuen PlayStation 5-Systemsoftware steckt und könnt den folgenden Changelog-Eintrag bereits mitsingen (via Pushsquare):

Das Software-Update verbessert die System-Performance

Wie bereits mit dem Patch aus der letzten Woche steht uns also erneut ein kleineres PS5-Update ins Haus, das darüber hinaus keine weiteren nennenswerten Änderungen mit sich bringt.

Gut möglich ist, dass Sony mit dem letzten PS5-Update versucht hat, eine Sicherheitslücke zu schließen und mit der aktuellen Software-Version noch einmal nachhilft. In der vergangenen Woche sind Berichte aufgekommen, nach denen die PS5 kurz vor einem Jailbreak steht.

Mehr Informationen zur PS5-Sicherheitslücke sowie eine Einordnung findet ihr in diesem GamePro-Artikel:

Das letzte Update mit Neuerungen, die über den üblichen Changelog-Eintrag "verbessert die System-Performance" hinaus gehen, erschien vor gut einem Monat. Besagte Systemsoftware brachte unter anderem endlich die native Unterstützung von 1440p-Monitoren oder Listen für die eigene Spielebibliothek als Alternative für die guten alten PS4-Ordner. Daneben hatte das Update noch viele weitere Quality of Life-Verbesserungen im Gepäck.

Eine komplette Auflistung der Features des letzten größeren Patches findet ihr im Update 22.02-06.00.00 für PS5-Übersichtsartikel von unserem Technikexperten Chris Werian.

Habt ihr das neueste PlayStation 5-Update schon geladen?