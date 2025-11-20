Neues PS5-Update überraschend veröffentlicht - bringt 4 schicke neue dynamische Hintergründe für den Welcome Hub und mehr

Der Welcome Hub der PS5 hat ein neues Update erhalten.

Sony rollt heute ein neues Update für die PlayStation 5 aus. Hierbei handelt es sich zwar um keine neue Firmware-Version, ignorieren solltet ihr das heutige Update aber trotzdem nicht: Denn der im Oktober 2024 eingeführte Welcome Hub bekommt etwas Liebe geschenkt und erhält eine Reihe von coolen neuen Funktionen. Unter anderem neue Statistik-Einblendungen und schicke saisonale Hintergründe.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Autoplay

Das heutige "Mini"-Update für den Welcome Hub hat im Grunde zwei coole Neuerungen im Gepäck:

Ein neues Widget namens "zuletzt gespielt" , das Statistiken zum Titel anzeigt, den ihr zuletzt gezockt habt: In dem separaten Fenster könnt ihr euch dann die entsprechende Spielzeit, gestartete Sessions und den Gesamtfortschritt beim jeweiligen Titel anzeigen lassen.

, das Statistiken zum Titel anzeigt, den ihr zuletzt gezockt habt: In dem separaten Fenster könnt ihr euch dann die entsprechende Spielzeit, gestartete Sessions und den Gesamtfortschritt beim jeweiligen Titel anzeigen lassen. neue dynamische Hintergründe, die sich je nach Jahreszeit automatisch ändern.

Beide Neuerungen finden wir ziemlich cool. Insbesondere die neuen dynamischen Hintergründe sind eine nette Idee. Aktuell wird noch der Herbst-Hintergrund angezeigt, sollte im Dezember dann aber durch den Winter-Hintergrund ersetzt werden. So sehen die saisonalen Hintergründe für Herbst, Winter, Frühling und Sommer übrigens aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Update dürfte jetzt auch in Deutschland verfügbar sein. Schaut mal auf eurer PS5 nach!

Der Willkommen-Hub wurde im Oktober 2024 auf der PS5 eingeführt und bietet euch unter anderem die Möglichkeit, innerhalb des Hubs eigene statische Hintergründe (etwa durch Screenshots) einzustellen. Über spezielle Widgets könnt euch außerdem Infos zu verfügbarem Speicher, euren Trophäen, eurem DualSense-Akkustand, und über eure Online-Freunde anzeigen lassen (und neuerdings eben auch zu Titeln, die ihr zuletzt gezockt habt).

Habt ihr euch das neue Welcome Hub-Update schon heruntergeladen? Was ist eure Meinung zu den Neuerungen und vor allem zu den neuen dynamischen Hintergründen?