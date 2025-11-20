GTA 6 ist heute in einem Jahr draußen - aber Fans haben Angst, sich richtig zu freuen: "Jedes Mal, wenn ihr einen Countdown macht, wird es wieder verschoben"

GTA 6 wäre in einem Jahr theoretisch schon erschienen, wenn Rockstar den Titel nicht noch einmal verschiebt.

GTA 6 soll nach der zweiten Verschiebung nun am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, wäre heute theoretisch also bereits seit einem Tag auf dem Markt – sofern Rockstar den Vice City-Trip nicht noch ein drittes Mal verschiebt.

Fans fiebern dem Release natürlich entgegen und einige haben gestern sogar bereits einen Countdown für die letzten 12 Monate Wartezeit gepostet. Viele andere wiederum wollen nichts beschreien und halten lieber die Füße still.

So reagieren Grand Theft Auto-Fans auf die (hoffentlich) letzten 12 Monate Wartezeit auf GTA 6

Redditor "Norbe777" hat gestern einen Countdown im GTA 6-Subreddit gepostet, um uns daran zu erinnern, dass das Open World-Spiel nunmehr in 364 Tagen (!) auf den Markt kommt – wahrscheinlich.

Spannenderweise reagieren die meisten Community-Mitglieder allerdings eher verhalten auf den Countdown – weil sie befürchten, dass Rockstar den Release von GTA 6 noch ein weiteres Mal verlegen könnte. "Jedes Mal, wenn ihr einen Countdown startet, wird er wieder verschoben", kommentiert etwa ein abergläubischer Fan unter besagtem Post.

Fans steckt die letzte Verschiebung natürlich immer noch in den Knochen, denn eigentlich sollte GTA 6 ja im Mai 2025 erscheinen: "Ehrlich gesagt, fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir darüber sprachen, dass der 26. Mai nur noch ein Jahr entfernt ist", schreibt ein Fan, der den gleichen Fehler nicht noch einmal begehen will und eine weitere Verschiebung fürchtet.

"In einem Jahr werden wir darauf warten, dass es in einem Jahr erscheint", meint ein weiteres Community-Mitglied, das noch pessimistischer gestimmt ist.

Aber wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Rockstar den Release des wohl am heißesten erwarteten Videospiels aller Zeiten noch einmal nach hinten schiebt?

Kann GTA 6 noch einmal verschoben werden?

Nun, diese Frage können wir natürlich nicht mit einem klaren "Ja" oder "Nein" beantworten, sondern lediglich eine Einschätzung abgeben: Aktuell halten wir es für recht unwahrscheinlich, dass Rockstar GTA 6 ein drittes Mal verschiebt.

Rockstar Games gilt als perfektionistischer Entwickler, der versucht, das Bestmögliche aus einem Titel herauszuholen. Das Team lässt sich bei der Entwicklung und beim Feinschliff also gerne Zeit und kann es sich aufgrund des gewaltigen Hypes und seines Standings innerhalb der Branche wahrscheinlich auch erlauben, zumindest bis zu einem gewissen Grad

Denn gleichzeitig kann Rockstar seine Fans nicht ewig warten lassen und muss GTA 6 früher oder später loslassen. Zumal der Titel laut Insider Tom Henderson bereits inhaltlich fertiggestellt sei. In den kommenden 12 Monaten geht es also größtenteils nur noch um Polishing bzw. darum, Bugs auszumerzen und das Spiel so glatt zu bügeln, wie es nur geht.

Das sagte Rockstar schließlich auch selbst im Statement zur zweiten Verschiebung des Open World-Titels Anfang/Mitte November 2025:

Es tut uns Leid, dass wir zusätzliche Zeit auf eine ohnehin schon lange Wartezeit addieren müssen, aber die Extramonate werden es uns ermöglichen, das Spiel mit dem Niveau an Feinschliff zu veröffentlichen, das ihr erwartet und verdient.

Aktuell sind wir positiv gestimmt und denken (oder hoffen einfach mal), dass diese Extramonate Rockstar ausreichen, um GTA 6 auf das Niveau zu pushen, mit dem der Entwickler zufrieden ist. Aber es muss auch klipp und klar gesagt werden, dass eine dritte Verschiebung von GTA 6 damit nicht komplett ausgeschlossen ist.

GTA 6 ist ein riesiges, ambitioniertes Open World-Spiel, in dem etliche komplexe Mechaniken ineinandergreifen. Unvorhergesehene Bugs oder andere Probleme bei der Entwicklung können bei einem Titel dieser Größenordnung also immer auftreten. Aber hier wollen wir am Ende selbst nichts beschreien.

Zählt ihr schon die Tage bis zum Release von Grand Theft Auto 6 oder versucht ihr, nicht allzu viel daran zu denken und es einfach auf euch zukommen zu lassen?